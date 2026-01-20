Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20/1, chuẩn bị cho phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội), với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ, quyết liệt phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn giao thông phục vụ sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Hệ thống băng rôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc với những khẩu hiệu ý nghĩa được treo dọc các tuyến đường huyết mạch. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Sáng sớm 20/1 trời mưa, trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm có đoàn xe đại biểu đi qua như Kim Mã, Đào Tấn, Liễu Giai... đặc biệt là khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an các phường và lực lượng cơ sở ứng trực, phối hợp với lực lượng Quân đội bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động trong ngày làm việc thứ 2 - khai mạc trọng thể Đại hội XIV của Đảng.

Các tuyến đường trọng yếu dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia như Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Đại lộ Thăng Long, khu vực bến xe Mỹ Đình... được lực lượng chức năng trực chốt, tăng cường an ninh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn trên các tuyến đường dẫn đến khu vực tổ chức Đại hội và tuyến trọng điểm xung quanh.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, phường Từ Liêm, nơi chủ yếu diễn ra các sự kiện phục vụ Đại hội là địa bàn trọng điểm thuộc diện quản lý của đơn vị. Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 chủ động xây dựng, ban hành phương án tổng thể, ứng trực 100% quân số, huy động phương tiện ở mức cao nhất, đảm bảo tuyệt đối trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

“Đơn vị đã bố trí lực lượng ứng trực tại các chốt kiểm soát, điểm nóng, nơi có mật độ giao thông cao, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội. Cán bộ, chiến sĩ ngoài việc tuần tra lưu động, tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn; phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (Công an thành phố Hà Nội) qua hệ thống camera AI, kịp thời phát hiện vi phạm và xử lý sự cố”, Trung tá Phạm Văn Chiến thông tin.

Xác định bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Công an phường Từ Liêm tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Đơn vị bố trí các tổ tuần tra hoạt động liên tục trên các tuyến đường, khu dân cư và khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Tại các nút giao thông trọng điểm và khu vực trung tâm, các cụm mô hình biểu tượng hoa sen cách điệu cùng logo Đại hội lần thứ XIV của Đảng được dựng lên trang trọng, tạo điểm nhấn rực rỡ cho diện mạo Thủ đô. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Theo Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm, Công an phường tăng cường kiểm tra tạm trú tạm vắng, đặc biệt là các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê. Các khách sạn, nơi cư trú của các đại biểu dự Đại hội cũng được rà soát, tăng cường an ninh. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, lực lượng chức năng yêu cầu chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, khai báo tạm trú tạm vắng đầy đủ...

Công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến địa bàn cũng được tăng cường, đơn vị nhắc nhở, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ cũng như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... đảm bảo văn minh đô thị, phục vụ tốt nhất trong thời gian diễn ra Đại hội, Thượng tá Lê Xuân Hanh khẳng định.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập và triển khai phương án tổng thể bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Phương án được xây dựng bài bản, khoa học, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố; bảo đảm khép kín địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, lực lượng; huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Để bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 - 25/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Công an thành phố Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông đối với nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Với tinh thần bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của người dân, Công an thành phố Hà Nội triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt phục vụ Đại hội XIV của Đảng ngay từ những giờ phút đầu tiên. Qua đó, vừa bảo vệ an toàn cho Đại hội, vừa đảm bảo đời sống của người dân ổn định, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô an toàn, văn minh, thân thiện.

