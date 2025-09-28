Đảm bảo an toàn cho người dân, công trình trước ảnh hưởng bão số 10

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, từ chiều tối 28/9 đến đêm 30/9, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 80 – 150mm, riêng khu vực phía Tây và Tây Nam có thể đạt 100 – 250mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Trên các sông, suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 – 6m, mực nước có nơi lên mức báo động 2, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Giữ thế chủ động trong phòng chống thiên tai, lực lượng chức năng đã tổ chức di chuyển hơn 50 hộ dân khu vực hạ lưu sông Đà về nơi tránh trú an toàn trong cơn bão số 3 vừa qua. Ảnh: Mạnh Hùng

Thực hiện Công điện số 174 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành công điện số 4907 yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai biện pháp ứng phó ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và mưa, lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Các xã, phường phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, thông tin kịp thời đến người dân, tổ chức sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, tuyệt đối nghiêm cấm người và phương tiện qua ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc đã sạt lở. Công tác gia cố nhà cửa, trường học, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất, dịch vụ cần được khẩn trương thực hiện, đồng thời hướng dẫn nông dân thu hoạch cây trồng, hoa màu, thủy sản để hạn chế thiệt hại.

Các địa phương và đơn vị quản lý thủy lợi phải chủ động bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, công trình đang thi công, vận hành hợp lý các hồ chứa và trạm bơm tiêu để phòng chống úng ngập, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp và khu dân cư.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Các sở, ngành chức năng phải tăng cường chỉ đạo trong lĩnh vực quản lý, đặc biệt chú ý đến an toàn giao thông, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, sản xuất và kinh doanh dịch vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tăng cường thông tin, cảnh báo về diễn biến mưa bão và chỉ đạo của tỉnh để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Các địa phương, đơn vị phải duy trì trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ, thường xuyên báo cáo tình hình về Sở để kịp thời chỉ đạo, ứng phó.

Trang Linh