Đảm bảo an toàn khi đóng nốt 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

Ngày 19/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành Công điện số 23/BCH-VPTT về việc triển khai đảm bảo an toàn vùng hạ du khi vận hành hồ thủy điện Hòa Bình.

Thuỷ điện Hoà Bình đóng nốt 1 cửa xả đáy vào 18h00' hôm nay 19/8/2025.

Theo đó, thực hiện Công điện số 5696/CĐ-BNNMT ngày 19/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng nốt 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h00’ ngày 19/8; Công văn số 5697/BNN-ĐĐ ngày 19/8/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thuỷ điện Hoà Bình.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan: Thông báo ngay đến chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, hạ lưu đập thuỷ điện Hoà Bình; các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên sông, phương tiện vận tải thuỷ; các bến đò ngang, điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cát sỏi, công trình đang thi công... biết để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Cử lực lượng đảm bảo an toàn các khu vực bờ sông, bờ kè; thường xuyên nhắc nhở, có biện pháp không để người dân tụ tập, đứng tại các nơi nguy hiểm.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng nước đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn và kiểm tra các khu vực ven sông, đê, trạm bơm khi đóng nốt 1 cửa xả đáy. Báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thuỷ lợi và Tài nguyên nước.

Cẩm Lệ