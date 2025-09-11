Đảm bảo an toàn trường học năm học 2025-2026

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngay từ đầu năm học 2025-2026, sở đã yêu cầu các đơn vị, trường học trong tỉnh tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, phòng chống vi phạm pháp luật và bạo lực học đường. Trong đó, công tác phòng, chống bạo lực học đường được đặc biệt chú trọng.

Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ngay từ đầu năm học 2025-2026.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học quán triệt, thực hiện nghiêm và đầy đủ các văn bản chỉ đạo liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường. Phối hợp với cơ quan Công an, các tổ chức, đoàn thể tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, hội thảo liên quan đến công tác này. Tăng cường tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Đẩy mạnh hoạt động Đoàn, Đội về kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội, bảo vệ danh tính số của cá nhân, phòng chống lừa đảo trực tuyến; phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn không dùng bạo lực, kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan tới việc phát sinh bạo lực học đường.

Phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục toàn diện học sinh. Khuyến khích tham gia Cuộc thi “Sáng kiến phòng, chống bạo lực học đường và phòng ngừa lao động trẻ em trái pháp luật” do Bộ GD&ĐT phát động. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường tại cơ sở giáo dục. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn trong nắm bắt tâm lý, phát hiện sớm các dấu hiệu mâu thuẫn trong học sinh, sinh viên để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục an toàn giao thông đường bộ, đường sắt; tuyên truyền phòng, chống ma túy. Những biện pháp trên nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Hiền Mai