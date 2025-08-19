Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định dịp Quốc khánh 2/9

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025, Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) đã xây dựng và triển khai thực hiện Phương án cấp điện phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ đó đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa và đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Công nhân quản lý vận hành kiểm tra thiết bị tại Trạm biến áp 110kV Đoan Hùng.

Theo phương án, đối tượng áp dụng là các đơn vị trực thuộc PC Phú Thọ, các đơn vị phân phối và bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh, khách hàng có đường dây và trạm biến áp riêng đấu nối vào lưới điện PC Phú Thọ quản lý.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dự báo phụ tải cao điểm toàn tỉnh Pmax đạt 1.484 - 1.857 MW. Để bảo đảm hiệu quả toàn diện, PC Phú Thọ phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận; yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung nhân lực, nguồn lực đảm bảo toàn bộ các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội... trên địa bàn tỉnh được đảm bảo, ưu tiên cấp điện liên tục trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Song song với công tác kỹ thuật, ngành Điện cũng đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm qua tin nhắn, tờ rơi, mạng xã hội và trao đổi trực tiếp với người dân. Các đội quản lý điện trực thuộc tăng cường kiểm tra, xử lý những khiếm khuyết, nguy cơ, củng cố lưới điện. Các đơn vị chủ động làm việc với chính quyền địa phương, đơn vị liên quan để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, bố trí phương thức cấp điện hợp lý để vận hành an toàn, tin cậy nguồn, lưới điện trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố; đặc biệt bố trí nhân lực ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm.

Công nhân viên ngành Điện tuyên truyền về an toàn sử dụng điện với người dân phường Vân Phú.

Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ Quốc khánh 2/9 năm 2025 (từ 0h00 ngày 30/8/2025 đến 24h00 ngày 02/9/2025), trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp đặc biệt có sự chỉ đạo của Điều độ viên Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và lãnh đạo PC Phú Thọ. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra công tác luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ khâu lập kế hoạch, triển khai kỹ thuật, phối hợp với địa phương cho đến nâng cao ý thức cộng đồng, ngành Điện lực Phú Thọ sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, góp phần phục vụ thành công các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ngọc Lam