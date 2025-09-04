Đảm bảo quyền lợi học sinh là con cán bộ chuyển công tác

Nhằm tạo điều kiện học tập cho con cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác về tỉnh Phú Thọ, Sở GD&ĐT đã có văn bản đề nghị UBND các phường: Việt Trì, Vân Phú, Thanh Miếu, Nông Trang và xã Hy Cương chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tiếp nhận tối đa học sinh (là con cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác) xin chuyển về trường.

Việc chuyển trường thường mang lại không ít lo lắng cho cả học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt và hỗ trợ kịp thời từ các nhà trường, nhiều em học sinh đã nhanh chóng hòa nhập môi trường học tập mới.

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui của học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Em Đinh Trúc Diễm, học sinh lớp 5A9, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng chia sẻ: “Trước đây em học ở phường Hòa Bình. Khi biết tin bố mẹ chuyển công tác về Phú Thọ, em hơi lo lắng vì phải rời xa bạn bè và môi trường quen thuộc. Tuy nhiên, khi đến trường mới, thầy cô và các bạn rất thân thiện, em cảm thấy yên tâm và vui vẻ. Việc được tiếp nhận nhanh chóng, không phải chờ đợi quá lâu cũng giúp em an tâm để bắt đầu năm học mới”.

Trường THCS Tân Dân tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Em Nguyễn Ngọc Bảo Châu, học sinh lớp 8A5, Trường THCS Tân Dân trước đây học ở phường Hòa Bình cũng là một trong số các học sinh chuyển trường theo diện này. Châu tâm sự: “Nhà trường đã rất nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ em làm thủ tục nhập học. Các thầy cô ở trường mới rất thân thiện, các bạn cũng giúp em làm quen nên em thấy rất vui và yên tâm để học tốt”. Tương tự, em Trần Lâm, học sinh lớp 10A14, vừa chuyển từ Trường THPT Lạc Long Quân về Trường THPT Việt Trì, cho biết: “Gia đình em lo lắng vì việc chuyển trường nhưng nhà trường đã hỗ trợ em ngay khi có đầy đủ hồ sơ, không để em bị gián đoạn việc học. Em thực sự cảm kích vì sự quan tâm và tạo điều kiện từ thầy cô”.

Trường THPT Việt Trì sẵn sàng tiếp nhận học sinh con cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác về tỉnh Phú Thọ.

Cô giáo Phạm Thị Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Trì cho biết: Trên cơ sở rà soát thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ và nhu cầu từ phụ huynh, học sinh, nhà trường tiếp nhận học sinh chuyển đến năm học 2025- 2026. Số lượng bố sung 1 lớp 10, học sinh con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Hòa Bình (cũ) về công tác, học tập trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ), đã trúng tuyển vào các trường THPT công lập ngoài địa bàn (nếu có nhu cầu). Học sinh bị tác động của việc sắp xếp, sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp có hộ khẩu thường trú tại thành phố Việt Trì (cũ) đã trúng tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn (nếu có nhu cầu). Bảo đảm 100% học sinh con em cán bộ, công chức, viên chức được điều động về công tác tại tỉnh Phú Thọ, có nguyện vọng, được tiếp nhận học tập tại trường THPT Việt Trì. Đối với các học sinh khác thuộc diện nêu trên, việc tiếp nhận căn cứ trên chỉ tiêu lớp, học sinh được bổ sung cho Trường THPT Việt Trì, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Không chỉ Trường THPT Việt Trì mà các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều tạo điều kiện thuận lợi cho con cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác yên tâm học tập.

Chính sách linh hoạt, nhân văn này đã và đang giúp gần 300 học sinh trên toàn tỉnh là con cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác yên tâm học tập trong môi trường mới. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục, các trường học và chính quyền địa phương là yếu tố then chốt để các em yên tâm học tập ở môi trường mới.

Hạnh Thúy