Đảm bảo xây dựng quy hoạch lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2025-2030

Ngày 10/11, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kết luận hội nghị.

Thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển theo quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, ngành Giáo dục và Đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bật. Quy mô, mạng lưới các trường tương đối hoàn chỉnh ở các cấp học mầm non và phổ thông. Mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khá đa dạng và phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh cùng với việc đầu tư phát triển giáo dục đại học, đã tạo lợi thế về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực so với các tỉnh trong vùng. Giai đoạn 2021 - 2025, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới.Đến nay, toàn tỉnh có trên 90% phòng học kiên cố, trên 83% trường đạt chuẩn quốc gia. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học đều có phòng học lý thuyết, giảng đường, xưởng/phòng thực hành, thí nghiệm, thư viện phục vụ hoạt động dạy học và nghiên cứu.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền phát biểu tại hội nghị.

Đội ngũ nhà giáo cơ bản đạt chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đào tạo ở tất cả các cấp. Giáo dục phổ thông đạt chất lượng tốt cả về giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn; đạt chuẩn về phổ cập giáo dục; giáo dục vùng dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện; là một trong những tỉnh có chất lượng giáo dục tốt nhất trong cả nước. Đào tạo nghề chuyển biến theo hướng gắn với nhu cầu sử dụng của thị trường lao động; tỷ lệ học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm và số có việc làm đúng ngành nghề được đào tạo đạt cao; mức thu nhập của người lao động sau đào tạo tăng, đạt cao hơn mức bình quân chung của toàn lực lượng lao động.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đào tạo thực hiện đào tạo các trình độ từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và trên đại học, có khả năng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và các địa phương lân cận.

Công tác xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã có những tiến bộ tích cực. Sự phát triển hệ thống trường phổ thông ngoài công lập góp phần giảm áp lực cho các trường công lập, nhất là vùng trung tâm đô thị; góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục, phân luồng học sinh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Bên cạnh đó, huy động nguồn lực xã hội hoá đóng góp tích cực vào thực hiện chương trình xây dựng cơ sở vật chất, giảm áp lực chi ngân sách giáo dục, thu hút được sự quan tâm của xã hội trong phát triển giáo dục. Công tác xã hội hóa hoạt động giáo dục nghề nghiệp huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo, giải quyết việc làm; đào tạo những ngành nghề phù hợp với nhu cầu xã hội, giúp giảm chi phí đào tạo từ ngân sách nhà nước.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tham gia thảo luận

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Báo cáo định hướng điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo phải chủ động hoàn thiện sớm để đảm bảo tiến độ của Quy hoạch chung tỉnh Phú Thọ xong trước ngày 31/12/2025. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị ngay sau hội nghị này, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, tiếp tục hoàn thiện, trao đổi để thống nhất. Việc xây dựng quy hoạch phải căn cứ vào tình hình thực tiễn để đưa ra đề xuất hiệu quả, tránh lãng phí; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành với Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng với đó, bổ sung thêm thành phần một số sở, ngành khác để phối hợp trong quá trình xây dựng quy hoạch ngành giáo dục, đảm bảo tính thống nhất, phù hợp và khoa học. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng các tiêu chí ưu tiên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cũng cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2025-2030

Hạnh Thúy