Đan cỏ tranh, trồng nha đam giúp phụ nữ thoát nghèo

Sinh ra và lớn lên ở xứ Mường, từ nhỏ chị Nguyễn Thị Bảy ở xã Mường Bi đã có sở thích đan lát, thêu thùa. Năm 1998, chị về Hà Nội học nghề và chỉ sau 3 tháng đã thành thạo mọi kỹ thuật. Trở về quê, vào những ngày nông nhàn, chị tập hợp phụ nữ truyền nghề và nhận nguyên liệu từ Hà Nội về cho chị em gia công. Nhờ vậy, nhiều chị em có thêm thu nhập, không phải xa nhà để kiếm sống.

Trồng cây nha đam giúp nhiều phụ nữ xã Toàn Thắng thoát nghèo.

Với mong muốn phát triển nghề đan mây tre bền vững, chị Bảy nhận thấy không thể mãi làm công việc gia công. Năm 2013, chị mạnh dạn thành lập HTX Dịch vụ Nông nghiệp Lương Phú với 13 hộ tham gia. Để tìm đầu ra cho sản phẩm, chị bán cả hai chiếc xe tay ga để có tiền đi tìm mối hàng. Dù gặp nhiều khó khăn, hàng lỗi, hàng hỏng phải bù lỗ nhưng nhìn thấy chị em có việc làm, có thu nhập, mọi mệt mỏi đều tan biến.

Năm 2020, sau khi chuyển sang sản xuất sản phẩm từ cỏ gianh, thu nhập của chị em tăng lên rõ rệt và ổn định hơn trước. Khi HTX bắt đầu hoạt động ổn định, chị phát hiện mình bị ung thư vú. Cánh cửa cuộc đời như đóng sập trước mắt. Nhưng niềm hy vọng duy nhất còn lại là nghị lực sống. Chị tự nhủ phải sống khỏe để làm chỗ dựa cho hàng trăm chị em đang trông chờ vào mình.

Bất chấp cơn đau hành hạ, chị tìm đến công việc đan lát, liên hệ các mối hàng để duy trì việc làm cho chị em. Chính niềm đam mê công việc và tinh thần lạc quan đã giúp chị chiến thắng bệnh tật. Suốt mấy năm qua, chị đã giúp hàng trăm hộ gia đình ở các xã Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Lạc Sơn có việc làm và thu nhập từ 3- 6 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Thị Bảy đã đưa nghề đan lát xuất khẩu tạo việc làm cho chị em nông thôn và vùng cao

Sau khi nghề đan lát ổn định, chị Bảy vẫn luôn đau đáu tìm cách giúp người dân tăng thu nhập hơn nữa. Một lần vào Ninh Thuận, chị thấy người dân trồng nha đam có thu nhập ổn định. Chị quyết tâm tìm hiểu và đưa cây nha đam về trồng trên đất Phú Thọ.

Dù có nhiều người khuyên can vì đây là loại cây chưa từng được trồng ở địa phương và lo sợ chị sẽ suy sụp nếu thất bại, chị vẫn không nao núng. Cuối năm 2022, HTX của chị liên kết với Công ty CP BioBee Việt Pháp, trở thành người tiên phong đưa cây nha đam về trồng tại xứ Mường. Hiện nay, cây nha đam đã được triển khai trên diện tích hơn 25ha với gần 100 hộ tham gia.

Cây nha đam rất dễ trồng, ít bệnh, phù hợp với đất đồi. Cây trồng một lần có thể thu hoạch nhiều năm. Một ha có thể trồng 5 vạn cây và từ lứa thứ 4 trở đi, mỗi lứa có thể thu được 50- 60 tấn bẹ. Với giá thu mua cố định 2.000 đồng/kg, mỗi lứa thu về trên dưới 100 triệu đồng/ha. Nhờ có đầu ra ổn định, cây nha đam đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Bảy là minh chứng cho sự kiên trì, nghị lực và lòng nhân ái có thể tạo ra những giá trị lớn lao. Từ một người phụ nữ đam mê đan lát, chị đã trở thành chỗ dựa cho hàng trăm phụ nữ nông thôn; không chỉ giải quyết nỗi lo về việc làm mà còn góp phần cải thiện đời sống, giảm nghèo và phát triển kinh tế địa phương. Với những thành tích của mình, năm 2024, chị được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.

Việt Lâm