Dân vận chính quyền ở Tam Nông

Xã Tam Nông có diện tích tự nhiên hơn 28 km2, dân số hơn 26 nghìn người, sinh sống tại 34 khu dân cư. Đứng trước bài toán lớn về tổ chức lại bộ máy, ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận chính quyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy sức mạnh Nhân dân, góp phần đưa Tam Nông phát triển ổn định, bền vững.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tam Nông hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Xác định công tác dân vận chính quyền không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, mà còn là giải pháp then chốt để huy động sức dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, xã đã ban hành nhiều văn bản triển khai, nổi bật là Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2025 - 2030, Kế hoạch triển khai dân vận 6 tháng cuối năm 2025 và chương trình dân vận ở các khu dân cư.

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch UBND xã Tam Nông cho biết: Trong quá trình triển khai, xã thực hiện phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; đồng thời cụ thể hóa bằng mô hình “Xã chọn khu, khu chọn việc” - một giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, giúp phân rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp và bảo đảm mỗi công trình dân vận đều mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn xã đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, tác phong công tác, đặc biệt là tinh thần phục vụ Nhân dân. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được hình thành và phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Năm 2025, toàn xã đã thực hiện 32 nội dung dân vận, gồm 4 nội dung cấp xã và 28 nội dung tại khu dân cư. Tổng kinh phí huy động đạt hơn 4,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu do Nhân dân đóng góp và các nguồn huy động khác. Điều này thể hiện rõ hiệu quả của công tác dân vận, sự tin tưởng và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương phát triển cơ sở hạ tầng của xã. Nhiều công trình tiêu biểu được hoàn thành như: Thực hiện 3 tuyến giao thông nông thôn tại khu 14 Dân Quyền; lắp đặt hệ thống camera an ninh, đường điện chiếu sáng, đường hoa tại một số khu dân cư; sửa chữa, bổ sung thiết chế văn hóa tại các nhà văn hóa khu dân cư; tổ chức tập huấn chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý, điều hành - một điểm mới trong công tác dân vận chính quyền năm 2025... Thông qua các phong trào này, sức dân được phát huy mạnh mẽ, góp phần hình thành những tuyến đường sạch đẹp, hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ hơn, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Xác định cải cách hành chính là nội dung trọng tâm trong dân vận chính quyền, xã Tam Nông đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐU và Kế hoạch số 58/KH-UBND, tập trung vào 6 nhiệm vụ cải cách chủ yếu, từ thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy đến phát triển chính quyền điện tử và chính quyền số. Cán bộ, công chức chuyển biến mạnh về tác phong, tinh thần trách nhiệm, minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Việc cung cấp dịch vụ hành chính nhanh chóng, đúng hạn đã nâng cao rõ rệt sự hài lòng của người dân, qua đó củng cố niềm tin vào chính quyền...

Xã duy trì nền nếp tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nhờ đó, năm 2025 không phát sinh điểm nóng, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, các kiến nghị được giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền... Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân vận chính quyền trong việc ổn định địa bàn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Năm 2026, xã Tam Nông dự kiến thực hiện 44 nội dung dân vận, với tổng nguồn lực hơn 5,39 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện nhiều công trình lớn như nâng cấp các tuyến đường, xây dựng mương tiêu thoát nước, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, tập huấn pháp luật về đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh chương trình “Bình dân học vụ số” giúp người dân tiếp cận chuyển đổi số... Mục tiêu xuyên suốt là phát huy quyền làm chủ của người dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phát triển hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Kết quả công tác dân vận chính quyền đã chứng minh rằng, khi dân tin, dân hiểu và dân đồng lòng, mọi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tam Nông đã vận dụng sáng tạo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, khơi dậy sức mạnh nội lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Những kết quả này không chỉ góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, trách nhiệm, mà còn tạo nền tảng vững chắc để Tam Nông bước vào năm 2026 với quyết tâm mới, mục tiêu mới - xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Phương Thanh