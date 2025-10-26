Dân vận khéo - chung sức mở đường, mở tương lai

Sau sáp nhập, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn đã và đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều địa phương trong tỉnh. Không chỉ góp phần cải tạo, nâng cấp hạ tầng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, phong trào ấy còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng của nhân dân. Ở xã Hiền Quan, khu dân cư số 2 đã trở thành điểm sáng với phong trào “Dân vận khéo” – hiến đất để nâng cấp, mở rộng tuyến đường trục chính, mang lại diện mạo mới cho quê hương.

“Dân vận khéo” từ sự đồng thuận

Tuyến đường trục chính qua khu dân cư số 2 dài 1,8km, chỉ rộng khoảng 3,5m. Mặt đường đã xuống cấp khiến việc đi lại, giao thương của bà con nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trước nhu cầu chính đáng đó, cấp ủy, chính quyền xã Hiền Quan cùng chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong khu đã họp bàn, thống nhất chủ trương vận động Nhân dân hiến đất mở rộng và nâng cấp tuyến đường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Từ những buổi họp đầu tiên, các đảng viên, cán bộ khu dân cư đã nêu cao tinh thần gương mẫu, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Sau nhiều buổi tuyên truyền, vận động, 56 hộ dân trong khu đã tự nguyện hiến gần 1.000m2 đất, trị giá hàng tỷ đồng. Có hộ tháo dỡ hàng rào, cổng kiên cố, công trình phụ, tường bao... để tạo mặt bằng. Dù giá trị tài sản không nhỏ, nhưng bà con đều chung suy nghĩ: Vì lợi ích chung của cộng đồng, vì bộ mặt quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn...

Nhân dân khu dân cư số 2, xã Hiền Quan chung sức, đồng lòng tự nguyện tham gia hiến gần 1.000m2 đất để mở rộng và nâng cấp tuyến đường trục chính đi qua khu dân cư

Ông Nguyễn Thành Đô - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư số 2, chia sẻ: Lúc đầu, việc vận động gặp không ít khó khăn vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của từng hộ dân. Nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, bà con hiểu được ý nghĩa thiết thực của việc mở đường. Khi thấy những hộ đầu tiên tự nguyện hiến đất, các hộ khác cũng đồng lòng làm theo...

Cách làm “dân vận khéo” ở khu dân cư số 2 rất rõ ràng: hiểu dân, gần dân, nói dân nghe, làm dân tin. Tổ dân vận đã đến từng nhà, gặp từng người, giải thích cặn kẽ về chủ trương, lợi ích lâu dài của công trình. Mọi thông tin về quy hoạch, tiến độ, khối lượng thi công đều được công khai, minh bạch. Người dân được trực tiếp giám sát và góp ý, nhờ vậy tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao.Trong số 56 hộ dân hiến đất, gia đình bà Nguyễn Thị Cư là một trong những hộ đầu tiên tự nguyện hiến gần 50m2 đất thổ cư cùng tường rào, cổng kiên cố. Bà chia sẻ: Hiểu được việc xây dựng đường giao thông là đáp ứng nhu cầu đi lại hiện tại và cả tương lai, nên khi xã và khu vận động, cả nhà tôi đều đồng ý ngay. Con đường hoàn thành, đời sống của chúng tôi chắc chắn sẽ tốt hơn, giao thương hàng hóa thuận lợi, bộ mặt khu dân cư cũng thay đổi...

Hay như gia đình ông Dư Văn Hàn, một trong những hộ dân gương mẫu, tự nguyện hiến hơn 50m2 đất thổ cư, tâm sự: Trước đây, đường hẹp lắm, xe tải hay xe chở hàng đi lại khó khăn. Giờ xã có chủ trương vận động mở rộng, và nâng cấp tuyến đường nhà tôi hiến một phần đất nhỏ thôi, nhưng đổi lại là con đường chung to đẹp, khang trang. Sân nhà hẹp đi một chút nhưng được cái lợi lâu dài, con cháu sau này cũng hưởng...

Mở đường, mở tương lai

Không khí đồng thuận ấy lan tỏa khắp khu dân cư. Nhà này vận động nhà kia, hộ này nêu gương cho hộ khác. Mỗi người một phần đất, một công sức, cùng nhau góp lại để giải phóng mặt bằng giao cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất, mở rộng và nâng cấp con đường khang trang, rộng rãi. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Nhờ sự đồng lòng của nhân dân, chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường đã và đang được giải phóng mặt bằng, mở rộng lòng đường từ 3,5m lên 5,5m, mang đến niềm phấn khởi cho người dân trong khu. Không chỉ thuận tiện trong đi lại, con đường mới còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế – thương mại – dịch vụ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Gia đình bà Nguyễn Thị Cư ở khu 2, xã Hiền Quan là một trong những hộ đầu tiên tự nguyện hiến gần 50m2 đất thổ cư cùng tường rào, cổng kiên cố

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Hiền Quan, khẳng định: Hiện trên địa bàn xã có 44 mô hình dân vận khéo trên các mặt xây dựng chính quyền, văn hóa xã hội, kinh tế, an ninh quốc phòng. Cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định công tác dân vận là yếu tố then chốt. Khi dân hiểu, dân tin thì dân sẽ đồng hành cùng chính quyền. Thành công của khu dân cư số 2 cho thấy hiểu quả rõ ràng nhất: Làm dân vận khéo chính là dựa vào dân, phát huy tinh thần tự nguyện, trách nhiệm cộng đồng...

Từ thành công của khu dân cư số 2, phong trào hiến đất mở rộng và nâng cấp các tuyến đường ở Hiền Quan đã và đang lan tỏa mạnh mẽ sang các khu khác. Con đường mới không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Đó là con đường của niềm tin, của sự đồng lòng, đoàn kết, là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của lòng dân khi “ý Đảng” gặp “lòng dân”.

Phong trào “Dân vận khéo” ở khu dân cư số 2, xã Hiền Quan là minh chứng sinh động cho chân lý: Khi dân đồng thuận, việc gì cũng thành công.Những con đường mới được mở rộng, nâng cấp không chỉ giúp đi lại thuận tiện, mà còn mở lối cho tương lai – nơi tình làng, nghĩa xóm được vun đắp, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.

Linh Nguyễn