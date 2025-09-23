Đảng bộ Phú Thọ phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kể từ khi sáp nhập đến nay, hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Toàn tỉnh hiện có 2.121 tổ chức cơ sở đảng với 257.482 đảng viên. Chỉ tính riêng trong 8 tháng năm 2025, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 2.797 quần chúng ưu tú vào Đảng. Ngay sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản phân công, hướng dẫn, chỉ đạo, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không gián đoạn. Trụ sở làm việc của 148 xã, phường được bố trí cơ bản hợp lý; các trung tâm hành chính công hoạt động nền nếp, chuyên nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao trong xã hội.

Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đảng ủy xã, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành quy chế làm việc, củng cố sinh hoạt chi bộ nền nếp, đúng quy định, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhiều nghị quyết, chương trình hành động được ban hành sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Sau sáp nhập, phường Vĩnh Yên tiếp tục phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Tại phường Vĩnh Yên, sau hơn hai tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã nhanh chóng trở thành “điểm đến tin cậy” của người dân và doanh nghiệp. Với hơn 2.500 hồ sơ được tiếp nhận, trung tâm đã giải quyết đúng và trước hạn 99.9%, không có hồ sơ nào bị quá hạn. Đáng chú ý, có tới hơn 99,5% hồ sơ được nộp trực tuyến, một con số ấn tượng cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số.

Bà Nguyễn Thị Lan - người dân đến làm thủ tục đất đai chia sẻ: “Chỉ mất chưa đầy 30 phút là xong hồ sơ. Cán bộ giải thích rõ ràng, thủ tục nhanh gọn hơn trước nhiều. Chúng tôi thấy sự thay đổi rất rõ rệt. Hy vọng, ở tất cả các lĩnh vực khác sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để mang lại hiệu quả thiết thực và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân”.

Không chỉ ở phường Vĩnh Yên, khắp 148 xã, phường trong tỉnh, sau khi được kiện toàn, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã nhanh chóng ổn định, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Từ đó, nghị quyết không chỉ nằm trên giấy mà đi thẳng vào từng lĩnh vực, phần việc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao đời sống Nhân dân.

Sự hiện đại hóa trong công tác cải cách hành chính tại cơ sở mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Song song với đó, cấp ủy cơ sở trong quân đội và công an đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy, bảo đảm tổ chức đảng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Sau sắp xếp, kiện toàn, các cấp ủy đã xây dựng quy chế làm việc, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên, củng cố sức mạnh tổ chức. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” được triển khai hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại các doanh nghiệp, các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được chú trọng. Cấp ủy đã quan tâm kết nạp đảng viên mới, nhất là đoàn viên, người lao động trẻ, người quản lý có đủ điều kiện, góp phần củng cố, mở rộng tổ chức đảng trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

Một dấu ấn nổi bật là toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc cập nhật thông tin căn cước công dân cho 256.459 đảng viên, đạt tỷ lệ 100%; triển khai thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 99,28%. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên.

Phường Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì nền nếp trong các lĩnh vực công tác, phục vụ Nhân dân với tinh thần cao nhất.

Nhìn lại quý III/2025, Đảng bộ Phú Thọ đã phát huy rõ vai trò hạt nhân chính trị của từng tổ chức cơ sở. Từ xã, phường đến doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang..., các chi bộ, đảng bộ cơ sở đều duy trì nền nếp sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị và đời sống nhân dân. Kết quả đạt được không chỉ đo bằng số liệu mà hiện hữu trong từng con đường mới mở, từng hồ sơ hành chính rút ngắn thời gian và trong từng tấm thẻ đảng viên được số hóa.

Với những kết quả đạt được, Phú Thọ đang bước những bước chắc chắn trên hành trình xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Và ở mỗi cơ sở, hạt nhân chính trị – tổ chức Đảng đã trở thành nền móng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của quê hương đất Tổ.

Lê Minh