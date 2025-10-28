Đảng bộ phường Tân Hòa đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Phát huy những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ trước, ngay sau khi được thành lập (tháng 6/2025) và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tân Hòa đã khẩn trương ổn định tổ chức, ban hành chương trình hành động toàn khóa, tập trung phân công, gắn trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phường Tân Hòa mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số của phường Tân Hòa, xã Hòa Bình và xã Yên Mông cũ, trở thành một trong những đơn vị hành chính có diện tích gần 57 km2 với dân số hơn 14.300 người. Đảng bộ phường hiện có 41 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 1100 đảng viên.

Thường trực Đảng ủy phường Tân Hòa làm việc với các ban, ngành chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, phát triển KT-XH

Với tinh thần chủ động, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã bắt tay ngay vào việc ổn định tổ chức. Đồng chí Bùi Thị Nhâm, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa cho biết: Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy đã ban hành và triển khai thực hiện ngay Quy chế làm việc, Quyết định phân công công tác cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành.

Tinh thần là bộ máy mới phải vận hành thông suốt để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, đảm bảo quyền lợi và mọi hoạt động của người dân không bị gián đoạn.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, đặc biệt là trong 3 tháng vận hành của bộ máy mới, Đảng ủy đã tổ chức 4 kỳ họp Ban Chấp hành, 6 phiên họp Ban Thường vụ, ban hành hàng trăm văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo.

Thành công nổi bật là đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, sớm hơn so với kế hoạch, tạo tiền đề quan trọng để triển khai nhiệm vụ.

Ngay sau Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đã được xây dựng và ban hành với 5 chương trình trọng tâm, thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn cũng như quyết tâm chính trị cao. Đồng thời giao nhiệm vụ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đưa Nghị quyết thấm sâu vào từng lĩnh vực.

Hạ tầng giao thông liên vùng được đầu tư, chỉnh trang

Phường Tân Hòa có nền tảng từ những kết quả khả quan phát triển KT-XH: Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó thương mại - dịch vụ giữ vai trò chủ lực. Đến năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.801 tỷ đồng, tăng 139% so với năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng tăng hơn 116%, ước đạt gần 886 tỷ đồng.

Đặc biệt, việc khai thác tiềm năng, lợi thế để tạo bứt phá mới được thể hiện rõ nét. Cụm công nghiệp Yên Mông với diện tích 42 ha đang được triển khai, hứa hẹn trở thành động lực tăng trưởng công nghiệp mới. Nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa công nghệ cao, với giá trị canh tác bình quân đạt 120–140 triệu đồng/ha, hình thành các sản phẩm OCOP thương hiệu như gà ủ muối, trà cửu vị...

Công tác xây dựng Đảng luôn được xác định là then chốt. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn, nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới thiết thực, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và tính gương mẫu của đảng viên.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư làm thay đổi rõ rệt diện mạo đô thị và nông thôn. Nhiều công trình trọng điểm như nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, trụ sở hành chính mới, hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa... đã hoàn thành.

An sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm còn 1,12%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 96%. Các chỉ tiêu về y tế, giáo dục, văn hóa đều có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Động Tiên Phi nằm trên đỉnh đồi Thung Phi, thuộc Xóm Gai, phường Tân Hòa được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia vào tháng 6/2000 là tiềm năng lớn phát triển du lịch

Trong 9 tháng năm 2025, Đảng bộ phường Tân Hòa tập trung chỉ đạo quyết liệt vào các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, đặc biệt là các vấn đề “nóng” được cử tri quan tâm.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Đảng ủy xác định đây là một trong những “thước đo” năng lực điều hành. Chương trình hành động 2025-2030 đã xác định rõ các công trình trọng điểm, ưu tiên. Đảng ủy, UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc để thi công các công trình chuyển tiếp như: Cụm trường Tân Hòa; Nâng cấp các trường Mầm non Tân Hòa A, TH&THCS Yên Mông, TH&THCS Hòa Bình; các dự án đường giao thông...

Đồng thời, đề xuất và quyết tâm thực hiện các dự án mới như Cải tạo Đường vào kho Mìn (xóm Yên Hòa 2), Cải tạo, nâng cấp Đường Triệu Phúc Lịch...

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, trật tự xây dựng được siết chặt. Chương trình hành động của Đảng bộ chỉ rõ nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Phường đã rà soát, xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích. Đồng thời chủ động rà soát các quỹ đất để sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, khai thác hiệu quả nguồn lực, tăng thu cho ngân sách.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số được xem là khâu đột phá. Ngay sau khi sắp xếp, 3 phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đi vào hoạt động ổn định. 9 tháng đầu năm, bộ phận một cửa đã tiếp nhận 1.959 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 93,67%. Đặc biệt, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%, trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt gần 80% (1.566/1.959 hồ sơ), tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 88,3%, thể hiện quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ, minh bạch, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Thị Nhâm, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ là phát huy sức mạnh đại đoàn kết, giữ vững kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Đảng ủy tập trung mọi nguồn lực để khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, đặc biệt là lợi thế ven sông và Cụm công nghiệp Yên Mông để phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái và công nghiệp sạch; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đưa Tân Hòa trở thành một phường phát triển nhanh, bền vững, đời sống của Nhân dân cải thiện.

Lê Chung