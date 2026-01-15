Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng diễn ra từ ngày 18 đến 25-4-2006. Dự đại hội có 1.176 đại biểu.

Tổng kết 20 năm đổi mới (1986-2006), đại hội khẳng định: Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản.

Đại hội thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác lãnh đạo của Đảng, những khó khăn, thử thách mà nhân dân ta phải đối diện, nhất là nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đại hội đúc kết bài học kinh nghiệm của 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Ảnh: nhandan.vn

Đại hội đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát về phát triển kinh tế-xã hội của 5 năm 2006-2010; mục tiêu trực tiếp đến năm 2010 là “sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Trên cơ sở đó, đại hội đề ra chủ trương: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; phát triển văn hóa, nền tảng tinh thần xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân; phát huy dân chủ, tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Để chuẩn bị cho việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đại hội tập trung bàn thảo để bổ sung các đặc trưng xã hội XHCN ở Việt Nam và bổ sung, phát triển nội dung các đặc trưng cũng như chuẩn hóa về diễn đạt và ngữ nghĩa các đặc trưng về xã hội XHCN.

Đại hội thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được bổ sung, sửa đổi. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 160 ủy viên chính thức, 21 ủy viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu Bộ Chính trị gồm 14 ủy viên. Đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng có ý nghĩa to lớn, thúc đẩy sự năng động, sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc đưa đất nước sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tin liên quan: Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội: Đại hội đại biểu toàn quốc lần ... Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 22-4-2001. Dự đại hội có 1.168 đại biểu.

Theo qdnd.vn