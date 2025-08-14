Đặng Minh Hải - Từ mái ấm yêu Toán đến huy chương Quốc tế

Giữa sân khấu rực sáng của Đại học Quốc gia Singapore, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười rạng rỡ của Đặng Minh Hải, học sinh lớp 8US, Trường liên cấp Dạ Hợp, tỉnh Phú Thọ đã trở thành điểm nhấn ấm áp, khắc sâu trong lòng những người chứng kiến. Đó không chỉ là phút giây nhận huy chương, mà còn là dấu mốc của một hành trình dài, nơi đam mê và ý chí được tôi luyện từng ngày.

Đặng Minh hải với nụ cười tự tin.

Niềm đam mê khởi nguồn từ gia đình

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống yêu Toán, Hải được “tắm” trong những con số từ thuở bé. Ông ngoại - nguyên giáo viên Toán - kiên nhẫn bên bàn học nhỏ, cùng em giải từng bài toán, uốn nắn từng cách trình bày. Bố của Hải từng học lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, chị gái luôn giữ thành tích xuất sắc, còn bạn thân Trần Đức Phúc - đồng môn lớp 8US - cùng đam mê toán học và giành nhiều giải thưởng cao luôn cùng em chia sẻ niềm đam mê ấy. Tất cả tạo nên một môi trường học tập như “vườn ươm” cho hạt giống tài năng nảy mầm, tạo nên một môi trường giàu cảm hứng để em bền bỉ theo đuổi những con số và bài toán hóc búa.

Bên cạnh gia đình, thầy Hà Văn Lanh - người đồng hành cùng Hải từ tiểu học đến nay - là “người thắp lửa” đặc biệt. Bằng cách giảng dạy nhiệt huyết và khuyến khích tìm tòi, thầy gieo vào Hải niềm tin rằng, nếu kiên trì và có phương pháp đúng, mọi bài toán khó đều sẽ có lời giải.

Bước ra sân chơi trí tuệ quốc tế

Trường Liên cấp Dạ Hợp, phường Hòa Bình - nơi Hải đang học tập - luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Nhà trường thường xuyên tổ chức hoặc giới thiệu học sinh tham gia các sân chơi học thuật, cuộc thi trí tuệ ở cấp tỉnh, toàn quốc và đặc biệt là quốc tế. Những học sinh đạt thành tích xuất sắc còn được xét cấp học bổng khuyến học, hỗ trợ chi phí học tập, tạo động lực để các em tiếp tục phấn đấu. Tại đây, Hải được tạo điều kiện tham gia nhiều sân chơi trí tuệ, từ cấp tỉnh đến quốc tế. Ngay trong năm đầu nhập học, em đã giành học bổng – thành tích được duy trì liên tục suốt các năm học sau.

Với Hải, mỗi bài toán khó giống như một trò chơi trí tuệ. Cảm giác tìm ra lời giải, kiểm chứng đáp số chính xác là niềm vui không gì sánh được. Trước những kỳ thi Olympic Toán học quốc tế, em tự xây dựng lộ trình ôn luyện hàng tháng trời, mỗi tối dành 2–3 tiếng luyện đề, đọc tài liệu tiếng Anh chuyên ngành và tham khảo đề thi của những năm trước.

Năm học 2023-2024, Hải gặt hái 4 huy chương (2 Huy chương Đồng TIMO vòng quốc gia và quốc tế; 1 Huy chương Đồng, 1 Huy chương Bạc STEMCO) cùng nhiều giải thưởng khác. Bên cạnh môn Toán, em yêu bóng đá, say mê viết văn, làm thơ và từng được Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp trao giải thưởng “Đam mê” cho khả năng sáng tác thơ lục bát.

Bước sang năm học 2024-2025, Hải “đổi màu” huy chương với 2 Huy chương Vàng TIMO vòng quốc gia và quốc tế, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng STEMCO - kỳ thi quy tụ học sinh giỏi Toán từ nhiều quốc gia. Lần đầu đặt chân tới Singapore dự vòng chung kết, Hải không giấu được hồi hộp, nhưng nhanh chóng bị cuốn vào bầu không khí học thuật sôi nổi. “Có những bài toán ban đầu tưởng khó, nhưng khi nghe các bạn quốc tế phân tích, em tìm ra hướng đi mới,” Hải nhớ lại.

Lần đầu Hải đặt chân tới Singapore dự Vòng chung kết toàn cầu - Kỳ thi Olympic Toán học Toàn cầu Stemco và nhận về Huy chương Đồng ý nghĩa.

Ước mơ vươn xa

Trong giây phút con bước lên bục nhận huy chương, mẹ của Hải đã lặng người khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay: “Tấm Huy chương Đồng không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành, dám ước mơ của con. Đó là ký ức sẽ đi theo con suốt đời.”

Gia đình luôn bên cạnh khuyến khích, động viên, đồng hành cùng Hải.

Hải đặt mục tiêu sẽ duy trì thành tích cao ở tất cả các kỳ thi Toán trong và ngoài nước; tham gia thêm các sân chơi học thuật mới để thử thách giới hạn bản thân; nâng cao khả năng tiếng Anh; và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với bạn bè để cùng tiến bộ trong năm học mới 2025-2026 này. Đồng thời, tiếp tục mong muốn được trải nghiệm các cuộc thi Quốc tế tại đất nước bạn, trong đó có kỳ thi Olympic Toán & Khoa học Đông Nam Á (IMOCSEA & ISOCSEA) tổ chức tại Nhật Bản. Xa hơn, Hải mơ ước được học tập tại một trong những trường đại học danh tiếng trên thế giới, nơi em có thể kết hợp niềm đam mê Toán với các lĩnh vực như Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo.

Với đam mê, quyết tâm và sự đồng hành của gia đình - nhà trường - thầy cô, Đặng Minh Hải tiếp tục viết câu chuyện đẹp của một cậu học trò yêu Toán, truyền cảm hứng về logic, sáng tạo và trí tuệ cho bạn bè cùng trang lứa.

Hồng Duyên