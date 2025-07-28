Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng và các Anh hùng liệt sĩ

{title}
Ngày 28/7, đồng chí Nguyễn Phi Long – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh cùng Đoàn đại biểu Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước và các Anh hùng liệt sĩ.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh; đồng chí Ninh Viết Thuỷ - Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc đại diện cho 186 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đồng chí Nguyễn Phi Long – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng.
Đoàn đại biểu Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh đã thành kính tri ân công đức các Vua Hùng.
Đồng chí Nguyễn Phi Long – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh kính cáo các Vua Hùng về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại điện Kính Thiên trên núi Nghĩa Lĩnh, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Đồng chí Nguyễn Phi Long cùng đoàn đã kính cáo trước anh linh các Vua Hùng về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025 theo Quyết định số 10 ngày 26/6/2025 của Tỉnh uỷ Phú Thọ. Là Đảng bộ mới thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình; hiện Đảng bộ có 12 chi, đảng bộ cơ sở và trên 2.700 đảng viên.
Đoàn đại biểu dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong.
Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới.
Trước anh linh tiên tổ, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo; hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Đồng chí Nguyễn Phi Long – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh và các đại biểu đặt hoa tại bảng ghi danh các Anh hùng liệt sĩ.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh cùng các đại biểu đặt hoa tại Bảng ghi danh các Anh hùng liệt sĩ.
Sau lễ dâng hương tại Đền Thượng, các đại biểu thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên Phong; dâng hương, hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh (đồi Cá Chuối, xã Hy Cương).
Phương Thanh
