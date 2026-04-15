Sáng 15/4 (tức ngày 28/2 năm Bính Ngọ), đoàn đại biểu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh làm trưởng đoàn đã làm lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Các đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dâng hương tại Thượng cung.
Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa tại Thượng cung tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trước anh linh các Vua Hùng, thay mặt đoàn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền kính cáo với Tổ tiên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền kính cáo với Tổ tiên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua.
Theo đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, bảo đảm hoạt động thông suốt. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Cơ quan chuyên trách Đảng ủy đã tham mưu giúp cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm các hoạt động của Đảng bộ được triển khai nền nếp, thực hiện nghiêm túc theo quy chế làm việc. Công tác tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, sát với yêu cầu nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy.
Đoàn đại biểu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và Cơ quan Đảng ủy đoàn kết, tích cực, chủ động, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực.
Nối tiếp truyền thống Tiên Rồng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ và Cơ quan Đảng ủy ra sức luyện rèn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực công tác, không ngừng đổi mới, chủ động, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Nguyện cùng nhau đoàn kết, đóng góp công sức và trí tuệ, xây dựng Đảng bộ, cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ vững mạnh.
Lê Hoàng
