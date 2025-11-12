Đảng ủy xã Lâm Thao tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025

Chiều 12/11, Đảng ủy xã Lâm Thao tổ chức chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025.

Lãnh đạo xã Lâm Thao trao thưởng cho các tập thể, cá nhân cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Đảng ủy xã nhấn mạnh: Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang ấy, Đảng bộ và Nhân dân xã Lâm Thao không ngừng củng cố khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Nổi bật, sau 4 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy xã Lâm Thao đã vận hành ổn định, hiệu quả, từng bước phát huy tính chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực: Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 533,7 tỷ đồng, bằng 421% dự toán tỉnh giao; tổng thu ngân sách xã được hưởng đạt hơn 123 tỷ đồng, bằng 395% dự toán; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đạt 99,2%, trong đó hơn 90% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh, 100% đảng viên đã hoàn thành việc cấp đổi thẻ đảng viên điện tử, việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử... góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, công dân số.

Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các mô hình “Camera an ninh”, “Khu dân cư không có ma túy” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Người dân tin tưởng, đồng thuận với chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Cùng với đó, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) được gắn với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng chính quyền liêm chính, hiện đại.

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại Ngày hội, Đảng ủy xã đã biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Hương Giang