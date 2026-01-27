Đảng ủy xã Tam Đảo tổ chức tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên

Ngày 27/1, Đảng ủy xã Tam Đảo, Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị tổ chức hội nghị chuyển giao - tiếp nhận Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Đảo về trực thuộc Đảng ủy xã Tam Đảo.

Lãnh đạo Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị và lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Đảo ký biên bản bàn giao, tiếp nhận Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Đảo về trực thuộc Đảng ủy xã Tam Đảo.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã Tam Đảo đã công bố Quyết định số 111 ngày 30/12/2025 của Đảng ủy Chính phủ về việc chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên từ các Đảng ủy Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước về trực thuộc các Đảng ủy xã, phường của tỉnh Phú Thọ; Công văn số 674-CV/TU, ngày 16/1/2026 của Tỉnh ủy Phú Thọ về tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên theo Kết luận số 208-KL/TW ngày 11/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quyết định số 214-QĐ/ĐU, ngày 22/01/2026 của Đảng ủy xã Tam Đảo về việc tiếp nhận Đảng bộ Công ty Cổ phần đầu tư Tam Đảo trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị với 3 chi bộ, 34 đảng viên.

Việc chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Đảo về trực thuộc Đảng ủy xã Tam Đảo thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng; đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn với Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Trần Tỉnh