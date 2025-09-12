Đánh giá tổng quan về Văn phòng Tư vấn pháp luật Ngàn và cộng sự BCCGROUP

Trong một thị trường ngày càng cạnh tranh, việc có đối tác pháp lý chuyên nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro mà còn tăng lợi thế cạnh tranh. Với hơn nhiều năm hoạt động, Văn phòng Tư vấn pháp luật Ngàn và Cộng sự – BCCGROUP® đã xây dựng được thương hiệu uy tín trong lĩnh vực pháp lý, trở thành điểm đến tin cậy cho hàng nghìn khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

1. Giới thiệu chung về BCCGROUP – Văn phòng Tư vấn pháp luật Ngàn và Cộng sự

Thành lập: Năm 2019, có Giấy phép kinh doanh số 0315898193 , do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.

Trụ sở: 25/1C Nguyễn Hậu, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, TP.HCM.

Phương châm hoạt động: “Pháp lý chuẩn xác – Giải pháp tối ưu – Đồng hành bền vững”.

Đối tượng khách hàng: Từ cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, startup cho đến doanh nghiệp vừa và lớn, tập đoàn .

Giá trị cốt lõi: Minh bạch – Nhanh chóng – Hiệu quả – Bảo mật tuyệt đối.

2. Lĩnh vực hoạt động chính của BCCGROUP

BCCGROUP không chỉ tập trung vào một mảng, mà phát triển dịch vụ pháp lý toàn diện để giải quyết đa dạng nhu cầu .

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp

Thành lập công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đăng ký ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép.

Thủ tục giải thể, phá sản, tái cấu trúc doanh nghiệp.

Dịch vụ làm GPKD

Hợp đồng & giao dịch thương mại

Soạn thảo, rà soát, chỉnh sửa hợp đồng kinh tế.

Đại diện tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.

Tư vấn pháp lý cho M&A, liên doanh, liên kết.

Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp hợp đồng, nội bộ công ty, lao động.

Tranh chấp thương mại, dân sự, đất đai.

Đại diện khách hàng tham gia tố tụng tại Tòa án và Trọng tài thương mại .

Bảo hộ sở hữu trí tuệ

Đăng ký thương hiệu, logo, bản quyền tác phẩm.

Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tư vấn chiến lược bảo vệ thương hiệu lâu dài.

3. Điểm mạnh nổi bật của BCCGROUP

Không phải ngẫu nhiên mà BCCGROUP trở thành một trong những văn phòng luật uy tín hàng đầu tại TP.HCM.

Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm : Từng tham gia nhiều vụ việc phức tạp, am hiểu thực tiễn.

Hệ thống dịch vụ trọn gói: Hỗ trợ từ A-Z, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hoạt động 24/24 : Hiếm có đơn vị nào tại TP.HCM có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng mọi lúc như BCCGROUP.

Cam kết kết quả rõ ràng : Đưa ra giải pháp pháp lý thực tế, có tính khả thi cao.

Chi phí minh bạch, hợp lý: Phù hợp với cá nhân, startup, và cả doanh nghiệp lớn.

4. Đánh giá khách quan từ khách hàng

Startup ngành công nghệ: “BCCGROUP đã giúp chúng tôi hoàn tất thủ tục thành lập công ty chỉ trong 3 ngày, nhanh hơn nhiều so với dự kiến".

Khách hàng cá nhân: “Tôi từng gặp tranh chấp hợp đồng thuê nhà, nhờ luật sư BCCGROUP mà mọi việc được xử lý ổn thỏa, tránh được rủi ro pháp lý".

Doanh nghiệp SME: “Dịch vụ pháp lý tại BCCGROUP giúp chúng tôi yên tâm mở rộng kinh doanh mà không lo vi phạm quy định pháp luật".

5. Vì sao nên chọn Văn phòng Tư vấn pháp luật Ngàn và Cộng sự – BCCGROUP?

Kinh nghiệm thực chiến : Từng xử lý nhiều vụ việc lớn, phức tạp.

Đội ngũ chuyên gia pháp lý liên ngành: L uật sư, chuyên viên kế toán, chuyên gia đầu tư.

Uy tín đã được chứng minh : Hơn 1.000 khách hàng tin tưởng mỗi năm.

Bảo mật tuyệt đối thông tin: Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề luật.

6. Thông tin liên hệ Văn phòng Tư vấn pháp luật Ngàn và Cộng sự – BCCGROUP

Địa chỉ: 25/1C Nguyễn Hậu, phường Tân Sơn Nhì , TP.HCM

Hotline: 0916 557 868 – 0913 627 113

Email: luatsu.dkkd@gmail.com

Website: https://bccgroup.vn

Thời gian làm việc: 24/24

GPKD: 0315898193 (Cấp ngày 13/9/2019 – Sở KH&ĐT TP.HCM)

Nếu bạn cần một văn phòng luật uy tín tại TP.HCM, hãy để BCCGROUP – Văn phòng Tư vấn pháp luật Ngàn và Cộng sự đồng hành cùng bạn trong mọi vấn đề pháp lý.