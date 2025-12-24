MÁY LỌC KHÔNG KHÍ NÀO TỐT TRƯỚC TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TÁI DIỄN TẠI TỈNH PHÚ THỌ

Theo ghi nhận từ hệ thống quan trắc tại Tỉnh Phú Thọ hiện đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài, khiến bụi mịn PM2.5 và các tác nhân gây hại trở thành nỗi lo thường trực của các gia đình. Trong bối cảnh này, việc sở hữu một máy lọc không khí hiệu quả trở thành ưu tiên hàng đầu để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sống trong nhà.

Hình ảnh không khí trước và sau cơn mưa ô nhiễm (nguồn: Báo Nhân Dân)

Mặc dù Mới đây, sau một cơn mưa rào đã xảy ra tại Hà Nội, nồng độ bụi mịn PM2.5 và chỉ số chất lượng không khí (AQI) giảm đáng kể, mang đến cảm giác trong lành và dễ chịu cho người dân. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây chỉ là diễn biến nhất thời, tình trạng ô nhiễm sẽ quay trở lại khi thời tiết khô ráo hoặc các nguồn thải chưa được kiểm soát.

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ MÁY LỌC KHÔNG KHÍ?

Bụi mịn, khói, vi khuẩn, virus, và các tác nhân gây dị ứng tích tụ trong không gian sống có thể gây ra các vấn đề hô hấp, mệt mỏi, thậm chí làm trầm trọng bệnh dị ứng. Máy lọc không khí không chỉ loại bỏ phần lớn bụi bẩn trong không khí mà còn ngăn chặn các tác nhân gây hại, tạo không gian trong lành. Đặc biệt, các sản phẩm công nghệ mới như Airdog với công nghệ TPA còn cho phép bộ lọc tái sử dụng, giảm chi phí bảo trì lâu dài.

GIẢI PHÁP CHỌN CÔNG NGHỆ TPA MÁY LỌC KHÔNG KHÍ HIỆU QUẢ

Nguồn gốc uy tín - công nghệ từ Mỹ Máy lọc Airdog với công nghệ TPA USA được nghiên cứu và phát triển tại Hoa Kỳ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả lọc ổn định trong suốt 15 năm sử dụng. Được tin dùng và hiện hữu trên 120 quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore,...

Sản phẩm máy lọc không khí được đặt tại phòng khách sử dụng trong gia đình (nguồn: Airdog)

Hiệu suất lọc Máy lọc không khí công nghệ TPA loại bỏ bụi mịn PM2.5, Bụi kích thước nhỏ 0,0146 micromet. Loại bỏ vi khuẩn, virus và các tác nhân gây dị ứng, giúp không gian sống trở nên trong lành và an toàn cho cả gia đình.

Hiệu quả làm sạch của công nghệ này cũng được ghi nhận qua các thử nghiệm độc lập. Theo kết quả đánh giá của SGS, thiết bị thử nghiệm trong môi trường buồng kín đã cho thấy khả năng loại bỏ hơn 99,9% vi khuẩn trong không khí. Một số kiểm nghiệm khác cũng ghi nhận khả năng làm giảm đáng kể nồng độ virus cúm trong điều kiện phòng kín, phản ánh hiệu suất lọc ổn định của thiết bị.

Hệ thống lọc 4 bước lọc của công nghệ TPA trong máy lọc không khí Airdog (Nguồn tại: Airdog)

Bộ lọc tái sử dụng - tiết kiệm tối ưu Với thiết kế bộ lọc có thể vệ sinh dễ dàng và tái sử dụng, tuổi thọ lên tới 10-15 năm nếu được vệ sinh và bảo dưỡng đúng cách, công nghệ TPA giúp giảm chi phí bảo trì và hạn chế rác thải, phù hợp với các gia đình đô thị hiện đại.

Bộ lọc sau khi sử dụng để lọc không khí ô nhiễm được vệ sinh, sấy khô và sử dụng như mới (Nguồn tại: Airdog)

Đặc biệt, các sản phẩm máy lọc không khí tốt đạt chứng nhận kiểm soát Ozone, với lượng Ozone phát ra ra môi trường chỉ 0,001 ppm - mức rất thấp, hoàn toàn an toàn cho người sử dụng. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí kéo dài, việc sử dụng bộ lọc tái sử dụng không chỉ bảo vệ sức khỏe ngay lập tức, mà còn là xu hướng bền vững giúp giảm tác động môi trường và tạo không gian sống trong lành, thân thiện với môi trường.

Phù hợp mọi không gian sống Không chỉ tại Tỉnh Phú Thọ, thiết bị thích hợp cho phòng khách, phòng ngủ, văn phòng tại các đô thị ô nhiễm kéo dài như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... mang lại không gian trong lành, dễ chịu cho cả gia đình.

Hệ thống gồm 4 màng lọc sử dụng tối ưu lọc khuẩn, ô nhiễm không khí (Nguồn tại: Airdog)

Việc lựa chọn máy lọc không khí công nghệ TPA là giải pháp chủ động, bền vững để bảo vệ sức khỏe gia đình, thay vì phụ thuộc vào những biện pháp tạm thời như cơn mưa rào hay các yếu tố thời tiết nhất thời.