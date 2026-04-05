Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế gồm 87 hóa chất - Ảnh minh họa

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn khoản 4 Điều 15 và khoản 2 Điều 31 của Luật Hóa chất, bao gồm Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Theo Thông tư, danh mục hóa chất không được sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bao gồm 40 hóa chất như: Acephate (Mã số CAS - 30560-19-1); Aldrin (309-00-2); Beta-cyfluthrin (68359-37-5); Chlordance (57-74-9); Chlordecone (143-50-0); Chlorpyrifos ethyl (2912-88-2); Cyfluthrin (68359-37-5); Diazinon (333-41-5); Dichlovos (62-73-7); Dieldrin (60-57-1); Heptachlor (76-44-8); Hexachlorobenzene (118-74-1)...

Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế gồm 87 hóa chất như: Acetic acid (Mã số CAS - 64-19-7); AgniqueTM MMF (52292-17-8); Alcohols C9-C11 ethoxylated (68439-46-3); Allethrin (584-79-2); Alpha-Cypermethrin (67375-30-8); Benzalkonium chloride (68424-85-1); Beta-cypermethrin (65731-84-2); Bifenthrin (82657-04-3)...

Trách nhiệm thi hành

Căn cứ vào yêu cầu thực tế và thực tiễn quản lý Cục Phòng bệnh đề xuất Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp số đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế có chứa hóa chất chưa có trong Danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) kèm theo bản sao hồ sơ đăng ký lưu hành mới chế phẩm.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế có chứa hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 32 Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 và Điều 29 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/5/2026.

