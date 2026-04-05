Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 05/2026/TT-BYT ban hành Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế gồm 87 hóa chất - Ảnh minh họa
Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn khoản 4 Điều 15 và khoản 2 Điều 31 của Luật Hóa chất, bao gồm Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.
Theo Thông tư, danh mục hóa chất không được sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bao gồm 40 hóa chất như: Acephate (Mã số CAS - 30560-19-1); Aldrin (309-00-2); Beta-cyfluthrin (68359-37-5); Chlordance (57-74-9); Chlordecone (143-50-0); Chlorpyrifos ethyl (2912-88-2); Cyfluthrin (68359-37-5); Diazinon (333-41-5); Dichlovos (62-73-7); Dieldrin (60-57-1); Heptachlor (76-44-8); Hexachlorobenzene (118-74-1)...
Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế gồm 87 hóa chất như: Acetic acid (Mã số CAS - 64-19-7); AgniqueTM MMF (52292-17-8); Alcohols C9-C11 ethoxylated (68439-46-3); Allethrin (584-79-2); Alpha-Cypermethrin (67375-30-8); Benzalkonium chloride (68424-85-1); Beta-cypermethrin (65731-84-2); Bifenthrin (82657-04-3)...
Trách nhiệm thi hành
Căn cứ vào yêu cầu thực tế và thực tiễn quản lý Cục Phòng bệnh đề xuất Bộ trưởng Bộ Y tế xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hóa chất không được sử dụng và Danh mục hóa chất nguy hiểm cần công bố thông tin trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (nếu có).
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp số đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế có chứa hóa chất chưa có trong Danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về Bộ Y tế (Cục Phòng bệnh) kèm theo bản sao hồ sơ đăng ký lưu hành mới chế phẩm.
Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế có chứa hóa chất nguy hiểm thuộc danh mục tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 32 Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 và Điều 29 Nghị định số 26/2026/NĐ-CP.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ 15/5/2026.
Theo chinhphu.vn
Magie chính là một trong những khoáng chất quan trọng làm nên “kho báu” dinh dưỡng của các loại hạt, bên cạnh nguồn chất béo tốt, protein và chất xơ vốn đã rất nổi tiếng.
Dứa là loại trái cây nhiệt đới giàu vitamin C có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng một số nhóm người ăn dứa có thể gây ra những phản ứng nghiêm trọng từ dị ứng, xuất huyết đến...
Không cần loại bỏ tinh bột, phương pháp ăn cơm giảm cân đúng cách có thể giúp giữ dáng bền vững. Chỉ cần nắm vững quy tắc về liều lượng và thời điểm sẽ sở hữu vóc dáng thon gọn...
Các chế phẩm từ sữa không chỉ cung cấp năng lượng mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển chiều cao ở trẻ, hoàn thiện hệ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch – hai yếu tố...
Lá tía tô không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng phù hợp để sử dụng.
Nắng nóng kéo dài không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước mà còn âm thầm làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Đáng lo ngại, nhiều thói quen tưởng vô hại có thể gây rối loạn điện...
Magie được mệnh danh là "thuốc an thần tự nhiên" và cách bổ sung tốt nhất là thông qua ăn uống. Có một loại hạt bình dân rẻ tiền nhưng lại chứa hàm lượng magie đầu bảng trong...