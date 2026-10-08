Danh sách kho phân phối thiết bị điện mặt trời của Việt Nam Solar

Nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo ngày càng được doanh nghiệp quan tâm khi hướng đến tiết kiệm chi phí và phát triển bền vững. Đặc biệt, các đơn vị sản xuất phục vụ thị trường xuất khẩu chú trọng hơn đến tiêu chí xanh, giảm phát thải và sử dụng nguồn năng lượng sạch. Việt Nam Solar phát triển mạng lưới phân phối thiết bị cùng năng lực tổng thầu EPC, đáp ứng nhu cầu triển khai hệ thống tại nhiều khu vực.

Vì sao doanh nghiệp quan tâm lắp điện mặt trời?

Đối với nhiều doanh nghiệp, lắp điện mặt trời là một trong những giải pháp được cân nhắc khi xây dựng định hướng sử dụng năng lượng sạch. Hệ thống có thể hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong việc khai thác nguồn điện tái tạo tại nhà xưởng, văn phòng hoặc cơ sở sản xuất. Việc đầu tư còn gắn với mục tiêu kiểm soát chi phí năng lượng và xây dựng định hướng vận hành phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.

Bên cạnh bài toán năng lượng, các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng quốc tế ngày càng chú trọng đến những tiêu chí liên quan đến môi trường. Một số đơn vị hướng đến chứng chỉ xanh hoặc đáp ứng yêu cầu từ đối tác xuất khẩu, trong đó sử dụng năng lượng tái tạo là một yếu tố được quan tâm. Hệ thống điện mặt trời vì vậy có thể trở thành một phần trong kế hoạch giảm phát thải và nâng cao hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường.

Tùy quy mô nhà xưởng, nhu cầu tiêu thụ và điều kiện mái, doanh nghiệp có thể lựa chọn công suất cùng cấu hình thiết bị khác nhau. Quá trình khảo sát và thiết kế cần được thực hiện phù hợp với đặc điểm công trình để hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng nhu cầu sử dụng. Đây cũng là lý do việc lựa chọn một công ty điện mặt trời có kinh nghiệm được nhiều doanh nghiệp quan tâm trước khi triển khai.

Mạng lưới kho phân phối trải rộng của Việt Nam Solar

Việt Nam Solar hiện xây dựng mạng lưới phân phối gồm 3 tổng kho, 3 kho phân phối, 3 chi nhánh và 3 trung tâm bảo hành chính hãng. Hệ thống được phân bổ tại TP. HCM, Cần Thơ và Khánh Hòa, tạo thêm đầu mối phục vụ khách hàng ở nhiều khu vực trên cả nước. Mạng lưới này hỗ trợ hoạt động cung ứng thiết bị, triển khai dự án và tiếp nhận các nhu cầu kỹ thuật sau quá trình lắp đặt.

Với vai trò nhà phân phối chính thức, Việt Nam Solar hiện cung cấp sản phẩm từ hơn 20 thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Đơn vị đồng thời là đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu toàn cầu như Panasonic, Huawei, AIKO, Anker, Solis,... Danh mục sản phẩm đa dạng giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi xây dựng cấu hình hệ thống theo nhu cầu và đặc điểm từng công trình.

Bên cạnh hệ thống kho, các chi nhánh và trung tâm bảo hành chính hãng giúp Việt Nam Solar duy trì đầu mối hỗ trợ tại những khu vực trọng điểm. Đây là cơ sở để đơn vị phối hợp cung ứng thiết bị và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng, tùy theo từng dự án cụ thể. Mạng lưới phân phối cũng góp phần đáp ứng nhu cầu lắp điện mặt trời cho nhiều nhóm công trình, từ nhà xưởng đến các cơ sở sản xuất.

Việt Nam Solar đồng hành cùng bạn từ thiết bị đến giải pháp EPC

Việt Nam Solar hoạt động với hai vai trò gồm nhà phân phối thiết bị và tổng thầu EPC có đầy đủ năng lực pháp lý để triển khai dự án. Mô hình này cho phép đơn vị kết hợp nguồn thiết bị từ các thương hiệu quốc tế với năng lực khảo sát, thiết kế và thi công hệ thống. Khách hàng có thể tiếp cận giải pháp tổng thể thay vì chỉ lựa chọn riêng lẻ từng thiết bị cho công trình.

Đến nay, Việt Nam Solar cho biết đã triển khai hơn 200 MWp với gần 5.000 hệ thống điện mặt trời trên cả nước. Kinh nghiệm thực tế qua nhiều dự án là cơ sở để đội ngũ kỹ thuật tiếp cận những yêu cầu khác nhau về công suất, mặt bằng và nhu cầu sử dụng. Đơn vị hướng đến việc lựa chọn phương án phù hợp với đặc điểm công trình thay vì áp dụng một cấu hình cố định cho mọi dự án.

Đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm cùng hệ thống kho và trung tâm bảo hành là những yếu tố được Việt Nam Solar chú trọng khi phục vụ khách hàng. Từ khâu cung cấp thiết bị đến triển khai EPC, đơn vị đồng hành cùng doanh nghiệp trong từng giai đoạn xây dựng hệ thống. Với khách hàng tìm kiếm giải pháp năng lượng mặt trời, Việt Nam Solar cung cấp lựa chọn về thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và phương án triển khai phù hợp.

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Công ty TNHH Việt Nam Solar

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