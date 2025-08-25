Đất Việt Tour - Nơi mang đến trải nghiệm du lịch Trung Quốc theo cách trọn vẹn nhất

Trung Quốc – đất nước rộng lớn với bề dày lịch sử, văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ luôn là điểm đến mơ ước của nhiều du khách Việt. Hiểu được xu hướng đó, Đất Việt Tour cũng đã thiết kế và mang đến cho du khách những tour du lịch Trung Quốc tuyệt vời. Với sự đồng hành của Đất Việt Tour du khách không chỉ tham quan mà còn được cảm nhận sâu sắc nét đẹp tinh hoa của xứ sở tỷ dân.

Đôi nét giới thiệu về Trung Quốc - Đất nước “tỷ dân”

Trung Quốc được mệnh danh là đất nước “tỷ dân” tự hào là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhiều du khách. Từ lâu, Trung Quốc đã trở thành điểm đến lý tưởng bậc nhất Châu Á với vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Đất nước này không chỉ sở hữu bề dày lịch sử nghìn năm cùng nền văn hóa rực rỡ mà còn có vô vàn những danh lam thắng cảnh khiến bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến một lần.

Bên cạnh cảnh quan, Trung Quốc còn chinh phục thực khách với nền ẩm thực phong phú, tinh tế bao gồm với những món ăn nổi tiếng như vịt quay Bắc Kinh, lẩu Tứ Xuyên cay nồng hay dimsum Quảng Đông,... Với mỗi chuyến đi đến Trung Quốc hứa hẹn sẽ là một hành trình khám phá, trải nghiệm văn hóa, lịch sử và ẩm thực thật khó quên.

Khám phá Trung Quốc - Cùng Đất Việt Tour chinh phục những điểm đến lý tưởng tại xứ sở Trung Hoa

Để hành trình khám phá Trung Quốc trở nên trọn vẹn, tiện lợi và đáng nhớ Đất Việt Tour đã trở thành người bạn đồng hành lý tưởng mang đến cho du khách những tour du lịch Trung Quốc chất lượng hàng đầu. Các tour Trung Quốc được Đất Việt Tour cung cấp bao gồm:

Tour du lịch Hải Nam - Tam Á - Hải Khẩu

Tour khám phá Phượng Hoàng Cổ Trấn - Trương Gia Giới

Tour du lịch Thượng Hải

Tour du lịch Cáp Nhĩ Tân

Tour du lịch Thành Đô

Tour du lịch Tây An

Tour du lịch Bắc Kinh

Tour du lịch Tân Cương

Tour du lịch Hàng Châu

Tour du lịch Tây Tạng

Tour Vũ Hán Giang Tây - Vọng Tiên Cốc

Tour Cửu Trại Câu - Thành Đô,...

Đất Việt Tour - Lựa chọn đáng tin cậy cho hành trình du lịch Trung Quốc

Trải qua hơn 23 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, Đất Việt Tour đã trở thành một trong những công ty du lịch uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ mang đến những tour du lịch trong nước, tour khách đoàn Đất Việt Tour còn đặc biệt chú trọng mang đến cho du khách hành trình khám phá quốc tế trọn vẹn, trong đó có cả Trung Quốc.

Mặc dù trong suốt những năm qua Đất Việt Tour đã phải đối mặt với nhiều biến động, thăng trầm nhưng với sự nhiệt huyết, uy tín đơn vị vẫn sẵn sàng đương đầu với thách thức đem đến cho quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý.

Với phương châm hoạt động đặt khách hàng làm trung tâm Đất Việt Tour luôn cam kết:

Thiết kế lịch trình khoa học, đa dạng.

Liên tục khai thác các điểm tham quan mới tạo nên sự chất lượng, hấp dẫn trên mọi hành trình.

Cung cấp dịch vụ trọn gói, chuyên nghiệp.

Các tour du lịch được lồng ghép với nhiều hoạt động trải nghiệm.

Hướng dẫn viên am hiểu, nhiệt huyết và thân thiện.

Đưa ra mức giá cạnh tranh kèm theo những chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Từng chi tiết trong tour đều được thiết kế và chăm chút rất cẩn thận. Với cam kết đem lại hành trình an toàn - tiện nghi - giàu trải nghiệm đã tạo nên sự khác biệt của Đất Việt Tour. Nếu bạn đang có nhu cầu tham quan, trải nghiệm những địa điểm trong nước và quốc tế hãy nhấc máy liên hệ ngay với Đất Việt Tour để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

