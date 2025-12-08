Singapore hút khách Việt dịp Tết 2026, lượng đặt vé Universal Studios trên Traveloka tăng kỷ lục

Tết 2026 ghi nhận xu hướng du lịch mới khi nhiều gia đình Việt chọn nghỉ dưỡng ở nước ngoài thay vì các điểm đến trong nước như những năm trước. Trong nhóm quốc gia được tìm kiếm nhiều nhất, Singapore vươn lên dẫn đầu nhờ vị trí gần, chi phí hợp lý và hệ sinh thái giải trí phát triển. Đặc biệt, Universal Studios Singapore trở thành tâm điểm thu hút du khách Việt với những trải nghiệm đa giác quan, các khu vực theo chủ đề sống động và hoạt động phù hợp cho mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Singapore – lựa chọn hàng đầu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Những năm gần đây, du lịch nước ngoài dịp Tết đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình Việt. Số liệu từ các nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến cho thấy nhu cầu tìm kiếm tour, vé máy bay và hoạt động trải nghiệm ở nước ngoài vào những tháng cuối năm tăng rõ rệt so với cùng kỳ. Trong số đó, Singapore liên tục giữ vị trí dẫn đầu nhờ khoảng cách gần chỉ 2–3 giờ bay, cùng hạ tầng hiện đại và hệ sinh thái giải trí đa dạng.

Vào dịp Tết, đảo quốc sư tử càng sôi động hơn với các lễ hội mang màu sắc giao thoa giữa truyền thống Á Đông và phong cách hiện đại. Du khách có thể kết hợp tham quan Marina Bay Sands, Sentosa, Gardens by the Bay, đồng thời khám phá văn hóa ẩm thực phong phú, từ các món đường phố trong hawker center đến những nhà hàng cao cấp.

Khách du lịch đến Singapore dịp Tết tăng mạnh

Môi trường sạch sẽ, an toàn và dịch vụ chỉn chu cũng khiến Singapore trở thành lựa chọn ưu tiên cho các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Việc đi lại, ăn uống và lưu trú đều thuận tiện, giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn cao điểm. Chính sự tiện lợi đó khiến Singapore luôn nằm trong nhóm điểm đến được săn đón sớm ngay khi thị trường mở bán tour Tết.

Universal Studio Singapore – điểm nhấn không thể bỏ qua

Một trong những dấu hiệu rõ rệt của xu hướng này là lượng tìm kiếm “ Vé Universal Studio Singapore ” tăng mạnh trong mùa Tết. Công viên giải trí này nổi tiếng với các trò chơi cảm giác mạnh, show biểu diễn sống động và các khu vực lấy cảm hứng từ phim Hollywood. Đây là điểm đến được cả trẻ em và người lớn yêu thích, mang lại trải nghiệm vui chơi đa giác quan khó quên.

Vào mùa Tết, lượng khách tại công viên luôn tăng đột biến. Nhà điều hành cũng bổ sung các chương trình và hoạt động đặc sắc chỉ xuất hiện trong mùa lễ, khiến trải nghiệm tại đây khác biệt hoàn toàn so với các thời điểm trong năm. Loạt hình ảnh và video được du khách chia sẻ trên mạng xã hội càng thúc đẩy nhu cầu đặt vé sớm, đặc biệt trong bối cảnh những ngày cao điểm có thể nhanh chóng hết chỗ.

Việc lên kế hoạch trước và chọn đúng loại vé giúp du khách tối ưu thời gian và chi phí. Nhiều gia đình kết hợp tham quan Universal Studio Singapore cùng các điểm nổi bật khác của đảo quốc sư tử trong một hành trình, vừa tiết kiệm vừa đa dạng trải nghiệm.

Universal Studio Singapore hấp dẫn với cả gia đình

Traveloka – trợ thủ đắc lực cho du khách Việt

Trong bối cảnh lượng du khách Việt đi nước ngoài tăng mạnh, Traveloka trở thành lựa chọn quen thuộc khi lên kế hoạch du lịch. Nền tảng này không chỉ cung cấp vé máy bay và khách sạn, mà còn hỗ trợ đặt vé Universal Studio Singapore và các tour kết hợp nhiều điểm tham quan khác.

Một trong những lợi thế lớn của Traveloka là giá cả cạnh tranh và các chương trình khuyến mãi theo mùa. Nhiều thời điểm, vé Universal Studio Singapore được bán trên Traveloka với giá ưu đãi, thấp hơn từ 5–12% so với giá niêm yết tại công viên.

Bên cạnh đó, Traveloka còn áp dụng mã giảm giá, voucher ngân hàng và ưu đãi thành viên, giúp các gia đình tiết kiệm chi phí đáng kể, đặc biệt khi đi theo nhóm đông người. Ngoài ra, Traveloka cung cấp thông tin về giờ mở cửa, bản đồ công viên và gợi ý lịch trình, giúp hành trình của gia đình trở nên trọn vẹn.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn khi đặt vé trên Traveloka

Nhìn chung, đặt tour du lịch nước ngoài dịp Tết 2026 đang trở thành xu hướng nổi bật với người Việt. Singapore dẫn đầu nhờ sự tiện lợi, an toàn và trải nghiệm đa dạng, trong đó Universal Studio Singapore là điểm nhấn được săn vé nhiều nhất. Nhờ các ưu đãi phong phú, dịch vụ tiện lợi và hỗ trợ tiếng Việt, Traveloka trở thành trợ thủ đắc lực, giúp các gia đình Việt biến kế hoạch du lịch Tết thành hiện thực một cách dễ dàng, trọn vẹn và kinh tế.