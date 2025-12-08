Thiết bị định vị xe máy Viettel giá bao nhiêu? Loại nào tốt nhất hiện nay

Định vị xe máy Viettel là một thiết bị quan trọng trong thời đại 4.0 nhờ khả năng xác định vị trí theo dõi thời gian thực. Sản phẩm này không chỉ hỗ trợ quản lý phương tiện và tài sản hiệu quả mà còn mang đến nhiều tính năng vượt trội trong giám sát, an ninh. Vậy định vị xe máy giá bao nhiêu và mua loại nào tốt? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết chi tiết.

Định vị xe máy là gì? Vì sao nên lắp định vị xe máy Viettel?

Ngày nay, việc bảo vệ tài sản như xe máy được rất nhiều người quan tâm. Do đó, việc lắp các thiết bị định vị xe máy Viettel cũng rất được chú trọng và trợ thành “trợ thủ” đắc lực cho các cá nhân sử dụng xe.

Định vị xe máy là gì?

Định vị xe máy là thiết bị thông minh, tích hợp chip GPS và gắn 1 SIM Data để truyền dữ liệu. Thiết bị này được đặt kín trong xe giúp bạn theo dõi được lộ trình di chuyển, tốc độ di chuyển của xe và nhiều thông tin quan trọng khác.

Định vị xe máy Viettel sẽ kết nối dữ liệu thông qua ứng dụng quản lý trên điện thoại. Người dùng có thể theo dõi và giám sát xe của mình mọi lúc mọi nơi.

Tầm quan trọng của định vị xe máy Viettel

Việc lựa chọn định vị xe máy mang đến nhiều lợi ích quan trọng về giám sát và quản lý, bảo vệ tối đa cho tài sản:

Xác định vị trí xe tức thời : Thiết bị sẽ cho biết xe đang ở nơi nào theo thời gian thực.

Tăng khả năng tìm lại xe: Trong trường hợp bị mất cắp, chủ phương tiện thông qua định vị xe máy Viettel có thể cung cấp thông tin chính xác cho cơ quan chức năng, nâng cao khả năng tìm thấy được tài sản.

Khả năng chống trộm 24/7 : Khi xe của bạn bị bẻ khoá, dắt đi trái phép hay rung lắc bất thường, hệ thống sẽ lập tức gửi cảnh báo đến điện thoại.

Chăm sóc gia đình : Gắn định vị xe máy, bố mẹ sẽ dễ dàng kiểm soát việc sử dụng xe của con cái và người thân, hoàn toàn yên tâm khi con đi học, đi làm xa.

Quản lý đội xe : Các doanh nghiệp giao hàng, kinh doanh vận tải bằng xe máy có thể quản lý nhân viên dễ dàng, có thể theo dõi lộ trình, tối ưu cung đường, hạn chế sai tuyến và quản lý được thời gian làm việc.

Hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu : Người dùng có thể xem lại lịch trình chi tiết, bao gồm thời gian, địa điểm dùng đỗ, tốc độ xe, hỗ trợ tốt khi có tranh chấp va chạm hay các sự cố cần đối chứng.

Thiết bị định vị xe máy Viettel giá bao nhiêu?

Hiện nay, định vị xe máy Viettel có 2 phiên bản mới n nhất dành cho xe máy: đó là phiên bản S1, X1_4G và phiên bản V2 đều dùng CHIP 4G. Phiên bản S1,X1_G4 định vị giáp sát giúp theo dõi bí mật, không hú còi báo động. Phiên bản S2 định vị và chống trộm báo tắt xe máy từ xa.

Bảng giá thiết bị được https://viettelnet.vn/ niêm yết như sau:

Định vị xe máy Viettel (S1, X1_4G_VIP):1.300.000 VNĐ

Định vị chống trộm xe máy Viettel (S2, V2_4G_VIP: 1.400.000 VNĐ

LIÊN HỆ TƯ VẤN : 0963.14.53.53 (Zalo) – 0866.222.900

Khi lắp đặt bộ định vị xe tại Viettelnet.vn, khách hàng sẽ được:

Miễn phí trọn đời Phần mềm, Server quản lý theo dõi.

Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc.

Phí duy trì gia hạn thiết bị định vị xe Viettel: 300,000 đồng / 1 năm

Báo cáo chung, báo cáo chi tiết các thông số hoạt động của xe trong ngày dừng đỗ

Khách hàng được cung cấp 1 user quản lý đăng nhập được trên PC, Laptop, Smartphone (Smart motor 4.0) để kiểm tra vị trí và hành trình xe 24/24

Miễn lắp đặt thiết bị định vị xe Viettel cho xe tải, ô tô, xe khách, xe hợp đồng grab,...tại Hồ Chí Minh ( Tp HCM), Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội,...và các tỉnh thành khác trên toàn quốc.

Bảng giá trên của định vị xe máy Viettel đã bao gồm: Thiết bị, gói cước 12 tháng và lắp đặt miễn phí tận nơi. Viettel sẽ gửi hàng miễn phí, kích hoạt đấu nối sẵn và hướng dẫn lắp đặt trực tiếp qua call video đảm bảo thành công 100%.

Loại thiết bị định vị Viettel nào tốt nhất hiện nay?

Các thiết bị định vị xe máy Viettel được đánh giá cao bởi giá thành phải chăng và tính năng ổn định. Quý khách muốn sử dụng sản phẩm có thể tham khảo 2 dòng sau đây;

Định vị xe máy Smart Motor X1/S1 4G

Thiết bị này sở hữu công nghệ 4G cho khả năng truyền dữ liệu nhanh, ổn định, sử dụng chip GPS cao cấp nên sai số thấp, thuận tiện theo dõi vị trí xe theo thời gian thực cũng như xem lại lịch sử hành trình.

Định vị xe máy Viettel X1/S1 4G có thiết kế khá nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt, chống bụi và chống nước tốt. Người dùng có thể quản lý thiết bị thông qua phần mềm hoàn toàn bằng tiếng Việt và được bảo mật an toàn.

Định vị xe máy Smart Motor S2/V2 4G

Đây là phiên bản cao cấp hơn, tích hợp toàn bộ tính năng của X1/S1. Ngoài ra, S2/V2 4G còn tích hợp khả năng chống trộm và tính năng ngắt động cơ từ xa qua ứng dụng khi phát bị trộm.

Liên hệ mua định vị xe máy Viettel chất lượng, uy tín

Ra mắt vào năm 2013 đến nay, định vị xe máy Viettel luôn là lựa chọn của nhiều khách hàng. Thiết bị này phù hợp với rất nhiều dòng xe, từ xe phân khúc thấp đến dòng xe phân khúc cao cấp.

Quý khách hàng mua sản phẩm sẽ được lắp đặt miễn phí tại nhiều nơi như: Bình Dương, TP.HCM, Hà Nội, Biên Hoà... Quý khách hàng ở xa sẽ được ship COD tận nơi, hướng dẫn lắp đặt tận tình. Liên hệ ngay định vị xe máy Viettel để được hỗ trợ chu đáo nhất.

Thông tin liên hệ:

Mọi hệ tư vấn thiết bị và cài đặt, bạn vui lòng liên hệ theo các phương thức sau:

Website: https://viettelnet.vn

- https://thietbigiamsathanhtrinh.vn/

- https://dinhvixeoto.vn/

-https://shopsviettel.com/

- https://fptfiber.vn/ -https://vienthongdaklak.net/ - https://vcomcar.vn/