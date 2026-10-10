Dấu ấn khoa bảng, thắp sáng kỷ nguyên số

Diễn ra trong 2 ngày 8-9/10 tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục (IECEE 2026) quy tụ các nhà quản lý, chuyên gia giáo dục, trường học và doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế. Giữa không gian kết nối những xu hướng giáo dục mới, tinh thần hiếu học và truyền thống khoa bảng Việt Nam được gợi mở như một điểm tựa văn hóa, đồng hành cùng hành trình hội nhập và chuyển đổi số.

IECEE 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 800 đại biểu từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 70 gian hàng của doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và đơn vị phát triển giải pháp trong và ngoài nước.

Sáng 8/10, tham dự và phát biểu khai mạc có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cùng các đại diện cấp cao đến từ Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và UNICEF.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn (thứ ba, từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Phát biểu khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, sự tham gia của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ đến từ nhiều quốc gia cùng các tổ chức quốc tế cho thấy giáo dục trong kỷ nguyên số đã trở thành mối quan tâm chung và không gian hợp tác toàn cầu.

Lan tỏa tinh thần khoa bảng, giữ gìn bản sắc Việt

Giữa không gian giáo dục số hiện đại tại IECEE 2026, hình ảnh Khuê Văn Các cùng những hoạt động trải nghiệm văn hóa Việt Nam gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần tôn vinh tri thức của dân tộc. Những giá trị ấy được tái hiện qua Next-Gen Trạng Nguyên 2026 và hoạt động “Thử thách văn hóa Việt Nam”, mang đến cách tiếp cận gần gũi, sinh động với lịch sử và văn hóa truyền thống.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng tham quan, trò chuyện tại gian hàng Ocean Edu.

Tại gian hàng Ocean Edu, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng đã đến tham quan, trò chuyện và trải nghiệm các hoạt động. Không gian triển lãm mang đến những trải nghiệm kết hợp giữa giáo dục, công nghệ và văn hóa Việt Nam.

Các bạn học sinh hào hứng khám phá công nghệ học tập.

Từ hợp tác quốc tế đến chuẩn hóa năng lực

Một dấu ấn đáng chú ý của IECEE 2026 là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Tập đoàn Giáo dục Pearson và Ocean Edu, nhằm mở rộng hợp tác trong đào tạo và đánh giá năng lực tiếng Anh. Đại diện hai bên tham gia ký kết gồm cô Vũ Thị Thanh Loan - Tổng Giám đốc Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu và ngài David Lyons - Quyền Chủ tịch khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Pearson. Buổi lễ có sự chứng kiến của Nữ Nam tước Jacqui Smith - Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Kỹ năng, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh; ngài Iain Frew - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam và ông Joshua Ashworth - Trưởng bộ phận Kinh doanh và Thương mại, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam.

Sự hiện diện của các đại biểu cấp cao Vương quốc Anh cho thấy chiều sâu của kết nối giáo dục quốc tế tại IECEE 2026.

Sự hiện diện của ba đại biểu cấp cao của Vương quốc Anh tại lễ ký kết không chỉ thể hiện sự quan tâm và ủng hộ đối với hợp tác giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh, mà còn góp phần khẳng định ý nghĩa của việc kết nối các tổ chức giáo dục quốc tế nhằm thúc đẩy chuẩn hóa đào tạo và đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn mực toàn cầu.

Cũng tại sự kiện, Ocean Edu được công nhận danh hiệu Pearson Distinguished School, cấp độ cao nhất trong Hệ thống Pearson Excellence School. Chương trình đào tạo được chứng nhận theo Global Scale of English (GSE), kết hợp hệ thống đánh giá sử dụng các bài thi Pearson liên kết với GSE, hỗ trợ theo dõi sự tiến bộ của người học theo từng cấp độ.

AI trở thành “người bạn” của thế hệ mới

AI đang đưa việc học tới mức cá nhân hóa cao hơn: Nội dung luyện tập phù hợp trình độ, tương tác thường xuyên hơn, tiến trình được theo dõi liên tục. Dofu AI được giới thiệu tại sự kiện như một trợ lý học tập giúp người học luyện tập, tương tác và theo dõi tiến trình cá nhân hóa.

Trợ lý học tập Dofu AI giúp người dùng học tiếng Anh theo lộ trình cá nhân hóa.

Từ hợp tác quốc tế, chuẩn hóa năng lực đến đưa văn hóa Việt vào trải nghiệm học tập và ứng dụng AI, giáo dục Việt Nam đang mở rộng không gian hội nhập. Chuẩn quốc tế giúp người học kết nối với thế giới, bản sắc Việt là điểm tựa, còn công nghệ mở thêm cách học riêng cho mỗi người: Sẵn sàng bước ra thế giới mà không rời xa những giá trị đã làm nên mình.