Dấu ấn từ những lực lượng đồng hành cùng Giải xe đạp trẻ quốc gia lần thứ 30

Bên cạnh tinh thần thi đấu quyết tâm, cống hiến hết mình của các tay đua, sự thành công và an toàn của Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025 tại tỉnh Phú Thọ còn có dấu ấn quan trọng từ nhiều lực lượng thầm lặng. Từ công tác bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông, sự công minh của đội ngũ trọng tài, đến những đoàn mô tô dẫn đường chuyên nghiệp và sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả... Tất cả đã tạo nên bức tranh toàn diện cho một giải đấu thể thao quy mô, an toàn và ấn tượng.

Lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường và đảm bảo an toàn đường đua.

Lực lượng Công an và an ninh cơ sở trên địa bàn luôn bám sát nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn trên các tuyến đường đua.

Các trọng tài điều hành công bằng, khách quan, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải.

Đoàn mô tô dẫn đường chuyên nghiệp, đồng hành cùng các tay đua trên mọi cung đường.

Khán giả và người thân động viên, cổ vũ nhiệt tình, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các vận động viên tranh tài.

Các lực lượng phối hợp đảm bảo cho các hoạt động của Giải diễn ra an toàn, ấn tượng.

Hương Lan