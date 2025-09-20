Đau lòng chuyện mẹ ruột, dì ruột, ông bà ngoại đồng ý bán 2 đứa con, cháu sang Trung Quốc

{title}
Bé P 13 tuổi được bán với giá 150 triệu đồng, bé M 15 tuổi được bán với giá 200 triệu đồng...Ngày 19-9, TAND Khu vực VI - tỉnh Cà Mau tuyên án 11 bị cáo trong vụ án bán người sang Trung Quốc.
Tình tiết khó tin nhưng có thật trong vụ án này là việc mẹ ruột, dì ruột, ông bà ngoại, đồng tình bán con, cháu mình với giá 200 triệu đồng.
Phiên tòa xét xử vụ bán người sang Trung Quốc. Ảnh: CTV
Bị cáo cầm đầu là Huỳnh Thị Ngọc Thảo (sinh 1995, ngụ Cà Mau) bị tuyên phạt 22 năm tù, 10 bị cáo khác bị phạt từ 3 tháng tù đến 22 năm tù, về các tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Không tố giác tội phạm”.
HĐXX nhận định từ năm 2017, Thảo có chồng người Trung Quốc, thường xuyên qua lại Việt Nam.
Thảo cùng đồng phạm đã tổ chức đưa nhiều phụ nữ sang Trung Quốc với danh nghĩa môi giới để phụ nữ Việt Nam lấy chồng ở Trung Quốc, thực chất là bán người.
Trong số các nạn nhân của Thảo và đồng phạm có 2 bé gái là P 13 tuổi và M 15 tuổi.
HĐXX đã làm rõ bé P được bán với giá 150 triệu đồng, bé M bán giá 200 triệu đồng. Đau lòng là mẹ ruột, cha dượng, ông bà ngoại, dì, dượng của các bé biết và đồng thuận việc mua bán này.
Những người này bị truy tố và xét xử về tội mua bán người dưới 16 tuổi và tội không tố giác tội phạm.
Nguồn plo.vn
