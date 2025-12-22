Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2025)

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn, mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”

Xây dựng tổ chức quân sự địa phương tinh, gọn, mạnh không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt, mà còn là vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Phú Thọ đã có những cách làm bài bản, chặt chẽ, thể hiện rõ tư duy đổi mới, quyết tâm chính trị và vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tổ chức lại lực lượng – biểu hiện sinh động của tư duy chiến lược

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; các thách thức an ninh phi truyền thống tác động ngày càng trực tiếp đến từng địa bàn cơ sở, việc tổ chức, sắp xếp lại lực lượng vũ trang địa phương đặt ra yêu cầu mới, cao hơn cả về tư duy và hành động.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Trinh sát - Cơ giới 1, Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2025, quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của Quân khu 2, Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lại lực lượng vũ trang địa phương một cách đồng bộ, khoa học, thận trọng nhưng quyết liệt. Việc tiếp nhận nguyên trạng Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình; giải thể Ban CHQS cấp huyện và thành lập bốn Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) là chủ trương, quyết sách lớn, thể hiện rõ tư duy chiến lược trong tổ chức thế trận quốc phòng địa phương.

Tổ chức lại nhưng không xáo trộn, tinh gọn nhưng không làm suy giảm sức mạnh. Việc giữ nguyên các trung đoàn khung thường trực, tiểu đoàn địa phương và điều chuyển 32 tiểu đoàn địa phương về trực thuộc các Ban Chỉ huy PTKV đã bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong chỉ huy, điều hành; đồng thời khắc phục triệt để nguy cơ “trống cấp chỉ huy” sau khi giải thể cấp huyện. Từ ngày 1/7/2025, mô hình mới chính thức vận hành, đi vào hoạt động nhanh chóng chứng minh tính đúng đắn, hiệu quả trong thực tiễn.

Điểm then chốt làm nên hiệu quả của mô hình tổ chức mới chính là việc hình thành các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực. Với phạm vi phụ trách từ 32 đến 48 xã, các Ban Chỉ huy PTKV không chỉ là cấp trung gian về tổ chức mà thực sự trở thành trung tâm chỉ huy khu vực, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong mọi tình huống.

Cùng với đó, việc sáp nhập, kiện toàn Ban CHQS cấp xã được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Nguyên trạng tổ chức, biên chế lực lượng dân quân tự vệ, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất được bàn giao đầy đủ, bảo đảm không gián đoạn trong triển khai nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng. Việc chỉ định bí thư đảng ủy xã, phường tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy PTKV tiếp tục khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, đồng thời gắn trách nhiệm của cấp ủy cơ sở với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Không dừng lại ở chức năng tổ chức, sau khi đi vào hoạt động, các Ban Chỉ huy PTKV đã phát huy rõ vai trò nòng cốt trong huấn luyện, diễn tập, hiệp đồng lực lượng và xử trí các tình huống phức tạp phòng, chống thiên tai, thảm họa, sự cố an ninh phi truyền thống, phòng thủ dân sự. Đây chính là bước phát triển mới về chất trong tổ chức và vận hành thế trận phòng thủ địa phương.

Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện là yêu cầu tất yếu, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh. Vì vậy, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập, hệ thống văn kiện tác chiến được xây dựng, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ, gắn chặt các phương án tác chiến với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hoàn thành 100% kế hoạch tập huấn, huấn luyện, diễn tập, luyện tập của lực lượng thường trực; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 85,45% khá, giỏi; gắn chặt công tác huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Qua các nội dung kiểm tra của Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 đều đánh giá Bộ CHQS tỉnh hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Lực lượng dự bị động viên được xây dựng hùng hậu, chất lượng được nâng cao, thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên; kiện toàn đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên; sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị đạt 99,21%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 77,05%, đảng viên đạt 12,7% và sắp xếp phương tiện kỹ thuật dự bị đạt 100% chỉ tiêu; huy động, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đạt 99,92% chỉ tiêu. Lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm “vững mạnh, rộng khắp”, quân số đạt 1,51% so với dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 28%; tổ chức huấn luyện đủ 100% cơ sở dân quân tự vệ, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 78% đạt khá, giỏi. Chất lượng tổng hợp, phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng chặt chẽ, trình độ khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng lên.

Năm 2025, tỉnh đã tổ chức thành công cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố đê điều, hồ đập và tìm kiếm cứu nạn làm điểm cho Quân khu 2; Lực lượng quân sự phối hợp với Công an tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Cửa hàng số 1 – Công ty Xăng dầu Phú Thọ và thực tập hàng trăm phương án chữa cháy khác, qua đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm thiết thực, nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng và xử trí tình huống của các lực lượng.

Nhờ chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, thông tin liên tục, kịp thời, duy trì nghiêm chế độ ứng trực, trong năm, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 5.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hơn 7.000 người thuộc cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân cùng gần 700 lượt phương tiện tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, cháy rừng, cháy nhà trên địa bàn. Đặc biệt, ảnh hưởng của bão số 3, số 5 và số 10 đã gây nhiều thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh, song công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ, đoàn kết, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, cùng các lực lượng, nhất là Quân đội, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở và toàn thể Nhân dân, nên đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại; bảo đảm an toàn cuộc sống của Nhân dân, nâng cao chất lượng an sinh xã hội và tạo điều kiện phát triển kinh tế.

Những kết quả đạt được khẳng định hướng đi đúng đắn trong xây dựng tổ chức lực lượng vũ trang của tỉnh Phú Thọ. Đó là sự kết tinh của tư duy đổi mới, quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Thành tích kết quả đạt được là bước đà quan trọng để Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu, xây dựng lực lượng vũ trang và tổ chức quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, thực sự tinh, gọn, mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”, đủ sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Đình Cương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh