Đầu tư vào Vinhomes Làng Vân: Cơ hội sinh lời vượt trội

Vinhomes Làng Vân đang được nhắc đến như một trong những “quỹ đất vàng” hiếm hoi còn lại trên trục biển Đà Nẵng - Huế, nơi hội tụ cả cảnh quan vịnh Nam Chơn, chân đèo Hải Vân và quy mô đại đô thị 512ha do Vinhomes phát triển.

Trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm kênh tích sản trung - dài hạn, ít rủi ro pháp lý nhưng vẫn có dư địa tăng giá mạnh, câu chuyện “cơ hội sinh lời” tại đây trở nên đáng để soi kỹ trên nhiều lớp: vị trí, hạ tầng, sản phẩm, mặt bằng giá và chiến lược nắm giữ. Bài viết dưới đây sẽ đi thẳng vào các góc độ đó, để anh chị tự trả lời xem nên xuống tiền ở giai đoạn nào và với cấu trúc sản phẩm ra sao.

Quý khách muốn tìm hiểu chi tiết về dự án và phân tích của chuyên gia về lợi nhuận đầu tư trong giai đoạn này, bấm xem ngay tại: VINHOME LÀNG VÂN

Đánh giá cơ hội sinh lời khi đầu tư vào Vinhomes Làng Vân

Cơ hội sinh lời tại Vinhomes Hải Vân không đến từ một yếu tố đơn lẻ mà là tổng hòa của vị trí vịnh Nam Chơn, quy mô đại đô thị nghỉ dưỡng - sinh thái, làn sóng hạ tầng Tây Bắc Đà Nẵng và kinh nghiệm phát triển của Vinhomes.

Khi nhìn theo chu kỳ 5-10 năm, nhà đầu tư cần đánh giá cả biên độ tăng giá vốn lẫn khả năng tạo dòng tiền từ khai thác cho thuê và thương mại dịch vụ.

Vị trí ven vịnh hiếm có tạo nền tảng tăng giá vốn

Nằm bên vịnh Nam Chơn, dưới chân đèo Hải Vân, Vinhome Làng Vân sở hữu lợi thế “ba trong một”: cảnh quan vịnh - biển - đồi, khí hậu dễ chịu và khả năng kết nối về trung tâm Đà Nẵng lẫn Lăng Cô - Huế.

Điều này đặt dự án vào đúng vị trí “đích đến cuối tuần” của khách nội địa và quốc tế, đặc biệt là nhóm khách từ Hà Nội, TP.HCM bay thẳng đến Đà Nẵng rồi di chuyển thêm một quãng ngắn.

Vị trí độc tôn của dự án Vin Làng Vân.

Về dài hạn, những khu vực kết hợp vừa nghỉ dưỡng, vừa kết nối được như vậy thường là nơi mặt bằng giá đất và thấp tầng có tốc độ tăng ổn định, không phụ thuộc hoàn toàn vào các đợt sốt cục bộ.

Khi hạ tầng Tây Bắc được hoàn thiện, trục cung đường di sản miền Trung vận hành mạnh hơn, đất trong đại đô thị quy hoạch bài bản như Vin Làng Vân thường được thị trường chấp nhận mức giá mới dễ dàng hơn so với các quỹ đất phân tán, hạ tầng rời rạc.

Quý khách muốn đầu tư nhà phố tại dự án, bấm xem ngay bảng giá, bảng hàng và chính sách ưu đãi khi mua giai đoạn 1 tại: NHÀ PHỐ VINHOMES LÀNG VÂN

Quy mô đại đô thị 512ha: tạo “câu chuyện giá trị” khác biệt

Khác với nhiều dự án ven biển chỉ dừng ở resort hoặc tổ hợp khách sạn, Vinhomes Làng Vân được quy hoạch theo mô hình đại đô thị nghỉ dưỡng - sinh thái, với một hệ sinh thái khép kín: khu ở, khu thương mại, quảng trường biển, bến du thuyền, khu lưu trú, công viên ven biển - ven đồi, trường học, dịch vụ chăm sóc sức khỏe...

Điều này tạo ra một “câu chuyện sử dụng” rất rõ ràng: cư dân có thể sống dài hạn, gia đình có thể sở hữu ngôi nhà thứ hai nhưng vẫn sinh hoạt tiện nghi như trong nội đô, khách du lịch có nhiều lý do ở lại lâu hơn thay vì chỉ ghé qua nghỉ 1-2 đêm. Khi có cộng đồng ở thật và dịch vụ hoạt động quanh năm, mặt bằng giá thứ cấp thường ổn định hơn, nhà đầu tư dễ chốt lời hơn trong các chu kỳ 3-5 năm.

Phối cảnh quy hoạch all in one của khu đô thị nghỉ dưỡng của Vinhomes Hải Vân Bay.

Hạ tầng Tây Bắc Đà Nẵng: lực kéo cho giá đất và nhu cầu ở

Cơ hội sinh lời không chỉ đến từ nội tại dự án mà còn từ bối cảnh khu vực. Tây Bắc Đà Nẵng đang được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới với cảng Liên Chiểu và trục kết nối hầm Hải Vân, quốc lộ 1A, cao tốc La Sơn - Túy Loan, cùng vai trò cửa ngõ chuỗi di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An.

Khi cảng nước sâu và hệ thống logistics đi vào hoạt động hoàn chỉnh, khu vực này sẽ thu hút doanh nghiệp, chuyên gia và lao động chất lượng cao, kéo theo nhu cầu nhà ở, dịch vụ và nghỉ dưỡng đạt chuẩn.

Về mặt giá, mỗi khi một khu vực từ “vùng ngoài bản đồ” trở thành “cực phát triển mới”, bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ thường trải qua một giai đoạn định giá lại, tạo ra biên độ tăng giá vốn tương đối lớn cho nhà đầu tư vào sớm.

Với Vin Làng Vân, giai đoạn hạ tầng đang hình thành chính là thời điểm hợp lý để nhìn theo khung 5-10 năm thay vì kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn.

Mặt bằng giá và dư địa so với các khu ven biển khác

Các trục đã phát triển mạnh như Mỹ Khê, Võ Nguyên Giáp, Non Nước hiện đã có mặt bằng giá tương đối cao, mật độ xây dựng dày và quỹ đất mới không còn nhiều.

Biên độ tăng giá tại đây chủ yếu đến từ việc cải thiện chất lượng công trình hoặc thay đổi công năng, khó tạo ra “bước nhảy” lớn trong 5-10 năm tới.

Ngược lại, khu vực Tây Bắc vẫn đang trong giai đoạn đầu của một chu kỳ phát triển mới. Khi cảng Liên Chiểu, các tuyến kết nối và chuỗi dịch vụ xung quanh vận hành đồng bộ, khu vực này nhiều khả năng sẽ được thị trường định vị lại, giống như cách Đông Sài Gòn được nhìn khác sau khi có loạt hạ tầng và các khu đại đô thị quy mô lớn.

Trong bức tranh đó, một dự án có thương hiệu, quy hoạch đồng bộ như Vinhome Làng Vân có dư địa trở thành “điểm tham chiếu” mới cho mặt bằng giá ven biển phía Bắc thành phố.

Nhà đầu tư có kinh nghiệm thường tận dụng giai đoạn giá còn ở vùng “hợp lý so với tiềm năng” để gom các sản phẩm đẹp, đón nhịp khi dự án bước vào pha hoàn thiện tiện ích lõi và bắt đầu có cộng đồng cư dân rõ nét.

Nhìn tổng thể, cơ hội sinh lời tại Vinhomes Làng Vân đến từ sự kết hợp giữa vị trí ven vịnh - chân đèo, mô hình đại đô thị 512ha, làn sóng hạ tầng Tây Bắc Đà Nẵng và cơ cấu sản phẩm đa dạng, có khả năng tạo cả tăng giá vốn lẫn dòng tiền. Tuy nhiên, đây là câu chuyện trung - dài hạn, phù hợp với nhà đầu tư chấp nhận nắm giữ qua một chu kỳ 5-10 năm và ưu tiên an toàn pháp lý, độ hoàn thiện tiện ích hơn là lãi nhanh.

