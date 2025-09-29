Khoa học - Công nghệ
Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 148 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW Ban Chỉ đạo Trung ương, trên địa bàn tỉnh để xây dựng, ban hành và tích hợp các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào các Nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch của đơn vị, địa phương.

