Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 148 xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW Ban Chỉ đạo Trung ương, trên địa bàn tỉnh để xây dựng, ban hành và tích hợp các nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào các Nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch của đơn vị, địa phương.
Thực hiện: Đinh Tú
Trong một thử nghiệm, Công cụ mang tên DOLPHIN đã phân tích dữ liệu tế bào đơn từ bệnh nhân ung thư tuyến tụy và phát hiện hơn 800 dấu ấn bệnh mà các công cụ thông thường bỏ sót.
Khai thác điện mặt trời có nhiều tiềm năng và lợi thế so với hệ thống sản xuất năng lượng trên mặt đất nhưng cần vượt qua một số trở ngại để biến công nghệ này thành hiện thực.
Tinh chỉnh 5 cài đặt này trên iOS 26 để iPhone chạy mượt hơn, pin kéo dài hơn và không bỏ lỡ thông báo quan trọng.
baophutho.vn Chuyển đổi số (CĐS) trong hoạt động tín dụng chính sách không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp chiến lược giúp Ngân hàng Chính sách...
Samsung đang chuẩn bị cho ra mắt giao diện người dùng One UI 8.5 hứa hẹn mang đến một bản cập nhật lớn với thiết kế mới và các tính năng AI tiên tiến.
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển loại pin mới sử dụng một dạng ion hydro có thể cách mạng hóa lưu trữ năng lượng sạch trên toàn cầu.
baophutho.vn Chiều 26/9, Ủy ban MTTQ phường Nông Trang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch “Bình dân học vụ số”, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, Nhân dân...