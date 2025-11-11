Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh

Sáng 11/11, xã Long Cốc tổ chức hội thảo tham vấn Đề án “Phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh trên địa bàn xã Long Cốc giai đoạn 2025 – 2030”. Dự hội thảo có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Ban vận động Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam; Hiệp hội Du lịch tỉnh; Viện Khoa học nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc...

Quang cảnh buổi hội thảo.

Xã Long Cốc được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tam Thanh, Vinh Tiền và Long Cốc. Xã nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 125 km và cách trung tâm tỉnh Phú Thọ khoảng 70 km.

Khoảng cách này phù hợp cho các chuyến đi ngắn ngày hoặc cuối tuần từ các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội - nơi có nguồn khách du lịch nội địa dồi dào. Khả năng di chuyển dễ dàng bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân từ Hà Nội làm tăng tính hấp dẫn của Long Cốc như một điểm đến nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên gần gũi.

Đặc biệt, xã có hệ sinh thái đồi chè bát úp, hằng năm thu hút hơn 4.000 lượt du khách đến thăm quan, trải nghiệm. Xã hiện có 6 homestay, 1 HTX dịch vụ Du lịch đang trong quá trình xây dựng và một số Hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP từ 3-4 sao, đem lại thu nhập ổn định cho Nhân dân.

Đại biểu Hiệp hội Du lịch tỉnh tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp, HTX cùng thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Đề án “Phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh trên địa bàn xã Long Cốc giai đoạn 2025 – 2030”, trong đó tập trung đưa ra những giải pháp: Xây dựng cơ sở hạ tầng; bảo tồn, khôi phục lễ hội của người Mường; ứng dụng quản lý số hóa nguồn nguyên liệu...

Thông qua việc thực hiện Đề án nhằm tạo sự đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu ngân sách địa phương và thu hút vốn đầu tư tư nhân vào phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hàng năm; cải thiện cơ sở hạ tầng; đa dạng hóa sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; đồng thời nâng cao nhận thức về giữ gìn văn hóa bản địa, bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức về canh tác nông nghiệp bền vững, có trách nhiệm, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững...

Các đại biểu tham quan thác 9 tầng, xã Long Cốc.

Trước đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại một số điểm du lịch cộng đồng và một số cơ sở sản xuất, chế biến chè OCOP trên địa bàn xã.

Hoàng Hương