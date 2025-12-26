Quản lý và phát triển nhãn hiệu để nâng tầm thương hiệu “Chè Phú Thọ”

Phú Thọ tự hào là cái nôi của cây chè Việt Nam. Ngành chè Phú Thọ có lịch sử phát triển hàng trăm năm. Sản phẩm chè Phú Thọ với 80% dành cho xuất khẩu và đã có mặt tại nhiều thị trường chè trên thế giới. Với việc phát triển nhãn hiệu chứng nhận, xây dựng thương hiệu, đổi mới công nghệ chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ, chè Phú Thọ đang từng bước nâng cao giá trị, khẳng định chất lượng trên thị trường.

Là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng, thời gian qua, Phú Thọ đã đẩy mạnh việc xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu nông sản, đặc biệt là sản phẩm chè, nhằm nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm chè trên thị trường trong nước và quốc tế. Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) Chè Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, các chỉ tiêu đã đều đạt và vượt như: 100% sản phẩm chè của các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tham gia Chương trình OCOP của tỉnh đạt tiêu chuẩn xếp hạng từ 3 sao trở lên; số doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN Chè Phú Thọ tăng thêm so với năm 2020; 100% sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ có thể truy xuất được nguồn gốc, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy chế quản lý của cơ quan có thẩm quyền ban hành...

Nhãn hiệu chứng nhận Chè Phú Thọ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp quyền bảo hộ.

Để có được kết quả đó, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện (cũ) vùng chè đã chủ động, kịp thời ban hành các kế hoạch, chương trình,... của ngành mình, cấp mình nhằm cụ thể hoá Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện, cũng như đã tích cực tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ, huy động nguồn lực để thúc đẩy phát triển ngành chè, phát triển NHCN Chè Phú Thọ.

Hiện, toàn tỉnh có trên 14,5 nghìn ha chè, tập trung ở khu vực Phú Thọ (cũ) với khoảng trên 13,6 nghìn ha. Từ diện tích này, mỗi năm cho sản lượng trên 182 nghìn tấn chè búp tươi, trong đó đã quy hoạch được các vùng sản xuất tập trung với diện tích gần 6 nghìn ha. Việc hình thành vùng nguyên liệu lớn tạo điều kiện để các tiến bộ kỹ thuật và cơ giới hóa trong khâu chăm sóc, thu hái được áp dụng rộng rãi, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng. Cùng với đó, hệ thống cơ sở chế biến từng bước được đầu tư, cho sản lượng bình quân trên 60 nghìn tấn/năm, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chè Phú Thọ ngoài những lợi thế về chất lượng, yếu tố sản xuất, tiêu dùng mang tính văn hóa, truyền thống thì phát triển gắn với thương hiệu, nhãn hiệu là hướng đi phù hợp, trở thành công cụ hiệu quả trong phát triển bền vững sản xuất và thị trường.

Sau khi được cấp nhãn hiệu chứng nhận, sản phẩm chè của Phú Thọ được sản xuất ra ngày càng tăng về số lượng, kiểm soát tốt hơn về chất lượng do các đơn vị tham gia sản xuất phải tuân thủ chặt chẽ quy chế quản lý, các quy định về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm đề ra. Đây cũng là căn cứ pháp lý quan trọng, lâu dài, góp phần tăng giá trị sản phẩm, xây dựng vùng sản xuất chè có thương hiệu.

Điển hình như Công ty TNHH Chè Hoài Trung được thành lập tại xã Chí Tiên - vùng đất có truyền thống trồng chè lâu đời. Xuất phát từ quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thủ công, chị Bùi Thị Mão đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, gắn kết chặt chẽ với người trồng chè địa phương. Chị Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung chia sẻ: “Bản thân tôi đã đi tiên phong bằng việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất chè sạch, hữu cơ và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, qua đó góp phần thay đổi tư duy sản xuất, đồng thời khẳng định thương hiệu chè Việt trên thị trường trong nước và quốc tế”.

Nhận thức rõ vai trò của sản phẩm OCOP trong phát triển kinh tế nông thôn, chị Mão đã chủ động đăng ký tham gia Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” của tỉnh Phú Thọ. Nhờ sự tâm huyết và hướng đi đúng đắn, sản phẩm Chè Hoài Trung đã được đánh giá cao về chất lượng, quy trình sản xuất an toàn, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường. Chè xanh Hoài Trung hiện nay không những là thương hiệu Quốc gia, quốc tế đồng thời cũng là sản phẩm tiêu biểu của vùng đất Thanh Ba (cũ) nói riêng và sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh Phú Thọ”.

Du khách tham quan đồi chè của Công ty TNHH Chè Hoài Trung, xã Chí Tiên.

Bên cạnh đó, một yếu tố rất quan trọng để tạo nên thương hiệu là công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá NHCN Chè Phú Thọ và các sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ cũng đã được các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm, chỉ đạo; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung ương đã đăng tải, phát sóng hàng trăm tin, bài tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng phát triển chè của tỉnh; tuyên truyền các nhãn hiệu chè được công nhận mới, được công nhận sản phẩm OCOP; treo pano, áp phíc tuyên truyền NHCN Chè Phú Thọ tại các khách sạn, resort, nhà hàng, khu du lịch, các tuyến đường chính, các khu sản xuất, kinh doanh chè tập trung. Đồng thời, quảng bá các điểm tham quan du lịch đồi chè ở Long Cốc, Mỹ Thuận (nay là xã Minh Đài)... thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tổ chức sản xuất và phát sóng 6 chuyên mục tuyên truyền về NHCN chè Phú Thọ. Thi công lắp đặt 9 biển và thuê 8 biển tuyên truyền về NHCN Chè Phú Thọ tại khu du lịch, các tuyến đường chính, các khu sản xuất, kinh doanh chè tập trung trên địa bàn tỉnh... Hằng năm đều tổ chức gian hàng giới thiệu NHCN Chè Phú Thọ và sản phẩm chè mang NHCN Chè Phú Thọ tại Hội chợ thương mại và sản phẩm OCOP Phú Thọ nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Có thể khẳng định, việc xây dựng thành công nhãn hiệu chứng nhận “Chè Phú Thọ” đã góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm chè Phú Thọ trên thị trường, làm tăng giá trị và uy tín của sản phẩm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của Nhân dân, tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đinh Tú