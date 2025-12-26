Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 xác lập kỷ lục 900 tỷ USD

Con số này khẳng định vị thế của Việt Nam trong nhóm 25 nền kinh tế có trị giá thương mại lớn nhất thế giới, minh chứng cho sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và những cải cách ngành Hải quan.

Tính chung cả năm 2025, tổng kim ngạch ước đạt 920 tỷ USD, tăng 16,9% (tương đương tăng hơn 133 tỷ USD) so với năm 2024. (Ảnh: Vietnam+)

Vượt qua những biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ xác lập một cột mốc lịch sử mới khi chính thức cán mốc 900 tỷ USD vào những ngày cuối tháng 12/2025.

Con số trên được công bố tại Lễ ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu cán mốc kỷ lục 900 tỷ USD do Cục Hải quan tổ chức ngày 25/12. Kết quả ấn tượng này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trong nhóm 25 nền kinh tế có trị giá thương mại lớn nhất thế giới, mà còn là minh chứng cho sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và những nỗ lực cải cách của ngành Hải quan.

Vị thế mới trên bản đồ thương mại thế giới

Theo Cục Hải quan, trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 26/12, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam sẽ chính thức chạm mốc 900 tỷ USD. Tính chung cả năm 2025, tổng kim ngạch ước đạt 920 tỷ USD, tăng 16,9% (tương đương tăng hơn 133 tỷ USD) so với năm 2024. Đây là một hành trình bứt phá trong chặng đường 10 năm. Cụ thể, tổng trị giá xuất nhập khẩu năm 2015 mới dừng lại ở con số 328 tỷ USD, nhưng đến năm 2024 đã tăng lên 786 tỷ USD và nay là hơn 900 tỷ USD.

Sự tăng trưởng này đã giúp Việt Nam liên tục chinh phục các nấc thang mới, từ dấu mốc 100 tỷ USD khi gia nhập WTO năm 2007, đến 400 tỷ USD năm 2017 và 700 tỷ USD năm 2022. Với kết quả của năm 2025, Việt Nam hiện xếp thứ 21 về xuất khẩu và thứ 20 về nhập khẩu trên quy mô toàn cầu, tăng từ 11 đến 12 bậc so với một thập kỷ trước. Đáng chú ý, cán cân thương mại duy trì thặng dư liên tiếp trong 10 năm, với mức xuất siêu dự kiến đạt 21,2 tỷ USD trong năm nay.

Đánh giá về ý nghĩa của con số này, ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan nhấn mạnh đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của nền kinh tế, không chỉ phản ánh nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của các Bộ, ngành nói chung, lực lượng Hải quan nói riêng. Theo ông Thọ, dù phải đối mặt với đại dịch, các cuộc chiến thuế quan và thiên tai bão lũ, song xuất nhập khẩu vẫn là “điểm sáng” trong bức tranh kinh tế vĩ mô.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan nhấn mạnh đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của nền kinh tế, phản ánh nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+) Sự chuyển dịch của nhóm công nghệ cao

Đi sâu vào cấu trúc tăng trưởng, báo cáo của ngành Hải quan cho thấy thấy khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đóng vai trò là đầu tàu dẫn dắt. Dự kiến năm 2025, kim ngạch của khối FDI sẽ lần đầu tiên vượt ngưỡng 600 tỷ USD, đạt kỷ lục khoảng 663 tỷ USD, chiếm tới 72% tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước. Như vậy, khối này đóng góp tới 99% vào mức tăng trưởng kim ngạch chung của Việt Nam, trong khi khối doanh nghiệp trong nước duy trì ở mức 257 tỷ USD.

Đáng chú ý, sự chuyển dịch mạnh mẽ sang nhóm hàng công nghiệp chế biến, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ cao, là nhóm chủ lực tạo nên kỳ tích này. Cụ thể, xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 400 tỷ USD, chiếm tỷ trọng áp đảo 85,2%. Trong đó, bộ ba nhóm sản phẩm dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử-linh kiện, điện thoại các loại, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đã mang về 222 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng gia tăng nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và các mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao như ôtô.

Bộ ba nhóm sản phẩm dẫn đầu là máy vi tính, sản phẩm điện tử-linh kiện, điện thoại các loại, máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, đã mang về 222 tỷ USD. (Ảnh: Vietnam+)

Về thị trường, Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục là hai đối tác thương mại lớn nhất với tổng trị giá song phương đạt 422 tỷ USD, chiếm 46% tổng kim ngạch cả nước. Đặc biệt, Hoa Kỳ khẳng định vị thế là thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam với con số kỷ lục 151,85 tỷ USD, tăng tới 32 tỷ USD so với năm trước. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn dẫn đầu về nguồn hàng khi cung cấp lượng hàng hóa trị giá 183 tỷ USD, chủ yếu là máy móc và nguyên liệu đầu vào.

Đòn bảy từ cải cách hành chính

Đằng sau những con số tỷ USD là sự quyết liệt của ngành Hải quan trong việc tạo thuận lợi thương mại. Trong năm 2025, Cục Hải quan cho biết đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ cải cách hành chính đến chuyển đổi số mạnh mẽ. Tính đến ngày 18/12, tổng thu ngân sách Nhà nước qua ngành Hải quan đạt 448.503 tỷ đồng, vượt dự toán gần 10%, trong khi vẫn đảm bảo thời gian thông quan nhanh chóng cho doanh nghiệp.

Một trong những bước đột phá là việc triển khai Đề án “Giảm tỷ lệ kiểm tra trong thực hiện thủ tục hải quan”. Kết quả thực tế cho thấy tỷ lệ tờ khai luồng Vàng giảm 4,09%, luồng Đỏ giảm 0,52%, giúp tỷ lệ kiểm tra thực tế giảm xuống chỉ còn khoảng 30%. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích hình ảnh và chuẩn hóa hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn VILAS đã giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí lưu kho bãi và tăng tốc độ quay vòng vốn.

Ông Nguyễn Văn Thọ chia sẻ dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngành Hải quan đã làm tốt vai trò điều phối, đẩy mạnh Cơ chế một cửa quốc gia, lắng nghe và xử lý kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp. Để có được dấu mốc 900 tỷ USD, không thể không kể đến sự đóng góp có tính chất quyết định của cộng đồng doanh nghiệp với sự chủ động thích ứng, đổi mới dù trong bối cảnh thiên tai và khó khăn bủa vây.

Nguồn TTXVN