Đẩy mạnh xử lý vi phạm, nâng hiệu quả phòng chống tham nhũng

Chiều 13/11, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 11. Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong tháng 10 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2025. Nội dung tập trung vào công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án; rà soát tiến độ các nhiệm vụ được giao; đề xuất giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, lãng phí và xử lý các biểu hiện tiêu cực ngay từ cơ sở.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt trong các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; kịp thời chấn chỉnh mọi hành vi gây khó dễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và môi trường đầu tư của tỉnh.

Về công tác quản lý thuế, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, nhất là tinh thần Nghị quyết 125, tạo điều kiện để doanh nghiệp tự rà soát, khắc phục sai sót, nộp đúng, nộp đủ nghĩa vụ với Nhà nước; đồng thời xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm, bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quách Thế Ngọc báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong tháng 10 và các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2025

Đối với các dự án, công trình chậm tiến độ hoặc để tồn đọng kéo dài, đồng chí giao Đảng uỷ UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện, đề xuất phương án xử lý cụ thể trong tháng 11; kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí, sử dụng kém hiệu quả tài sản công. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; không để phát sinh điểm nóng, không để vụ việc đơn giản kéo dài do thiếu trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính và các cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại hội nghị, chủ động tham mưu và chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo theo đúng yêu cầu, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Nguyễn Yến