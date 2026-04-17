Đẩy nhanh quy hoạch, phát triển đô thị và nhà ở trên địa bàn tỉnh

Sáng 17/4, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương.

Thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong lĩnh vực phát triển đô thị, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí để triển khai các dự án phát triển đô thị trọng điểm. Hiện, Sở đang lựa chọn nhà thầu tư vấn, dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn tư vấn trước ngày 20/4/2026.

Cùng với đó, Sở chủ động rà soát không gian kinh tế, dân cư, đô thị và ngành nghề đối với các khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (trước khi hợp nhất) để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn phù hợp với quy hoạch chung và điều kiện, bối cảnh tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất.

Mục tiêu là tăng cường liên kết với Thủ đô Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng, phát triển các hành lang kinh tế nội vùng, liên vùng, kết nối vùng với các trung tâm kinh tế lớn của vùng đồng bằng sông Hồng; hình thành vành đai công nghiệp Thái Nguyên - Phú Thọ - Bắc Ninh là động lực thúc đẩy tăng trưởng của vùng, liên vùng.

Về thực hiện chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương điều tra, khảo sát, đánh giá lại toàn bộ hiện trạng và nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập, làm cơ sở xây dựng Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2026–2035 theo định hướng mới phù hợp với đơn vị hành chính hợp nhất. Từ đó, tham mưu xây dựng và phát triển mô hình nhà ở đô thị sinh thái chất lượng cao; phát triển đa dạng các loại hình nhà ở xã hội với vị trí, địa điểm, cơ cấu sản phẩm, giá thành hợp lý, phù hợp với nhu cầu thị trường.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 22 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quỹ căn hộ là 17.244 căn; dự kiến năm 2026, hoàn thành thêm 4.244 căn hộ. Sau khi các dự án khởi công và hoàn thành sẽ bổ sung thêm 6.108 căn, đảm bảo chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2026. Tổng số dự án nhà ở xã hội dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030 là 80 dự án/61.276 căn hộ, phấn đấu đến năm 2030 số căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành lũy kế đạt 64.400 căn.

Báo cáo về đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, Sở Xây dựng cho biết, lý do cần thiết phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm phù hợp với định hướng trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh (mới) được UBND tỉnh phê duyệt và xác định chính xác chức năng sử dụng đất các dự án đã được giao chủ đầu tư, triển khai thực hiện trước thời điểm quy hoạch được duyệt, khắc phục các tồn tại, vi phạm đã được các đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra.

Theo đó, có 3 nhóm vấn đề chính được điều chỉnh gồm: Điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất giữa các dự án đã được giao chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch và triển khai thực hiện trước thời điểm Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc được duyệt; xác định chính xác 7 khu đất phục vụ công cộng đô thị hiện hữu; cập nhật 15 vị trí định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp, đô thị, hướng tuyến đường giao thông chính trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh được duyệt.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận ngành xây dựng đã đi trước mở đường trong thực hiện các nhiệm vụ sau khi sáp nhập và đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành thường xuyên rà soát, tổng hợp các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao về phát triển đô thị, nhà ở, tăng trưởng... Ưu tiên quan tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội; phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan vào cuộc quyết liệt triển khai các phương án, giải pháp thu hút các nhà đầu tư vào phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến vào đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phải gắn với quy hoạch chung của tỉnh, bảo đảm theo quy định, tính liên tục, không làm thay đổi về quy mô, tính chất của đô thị; đồng thời mang lại hiệu quả tích cực cho đô thị cũng như phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp thu điều chỉnh, cập nhật, chuẩn xác hóa các thông tin, tên quy hoạch cùng các nội dung được các ngành, đơn vị đã tham gia ý kiến tại hội nghị; khẩn trương hoàn thiện các văn bản liên quan trình UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến của Bộ Xây dựng.

Lê Hoàng