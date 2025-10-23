Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt

Ngày 23/10,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ Tư của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phiên họp tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 18 tỉnh, thành phố có các dự án đường sắt đi qua.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành; Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Thọ; Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Hiện nay, cả nước đang triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt gồm: Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; các dự án tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái; dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung rà soát, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo đề ra tại phiên họp thứ 3; những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, vướng mắc cần giải quyết, tháo gỡ, đặc biệt là vướng mắc về thể chế để sớm trình Quốc hội xem xét, bổ sung; giải pháp thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để khởi công đúng kế hoạch vào ngày 19/12 tới.

Ban Chỉ đạo cũng triển khai rà soát, kiểm điểm công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam tại các địa phương, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai công trình, dự án ở lĩnh vực đường sắt những tháng còn lại của năm 2025 và thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng và ý kiến các đại biểu tại phiên họp, từ sau phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo vào ngày 9/7 đến nay, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã chủ trì nhiều cuộc họp; ban hành gần 20 văn bản chỉ đạo các vấn đề liên quan các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

Các bộ, ngành và địa phương được giao 39 nhiệm vụ, tập trung vào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án. Đến nay, các cơ quan đã hoàn thành 16 nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng.

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Phú Thọ

Đối với tỉnh Phú Thọ, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng qua địa phận tỉnh có chiều dài 99,1km qua địa bàn 5 phường và 15 xã; có 7 ga, gồm 5 nhà ga hỗn hợp (có tác nghiệp hành khách và hàng hóa), 1 ga hành khách và 1 trạm tác nghiệp. Tổng diện tích chiếm dụng đất trên địa bàn tỉnh khoảng 6330.56ha; tổng số hộ tái định cư khoảng 1.831 hộ; xây dựng 36 khu tái định cư; di chuyển 5 khu nghĩa trang Nhân dân. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 12.363 tỷ đồng.

Ngay sau sáp nhập tỉnh, Phú Thọ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng của tỉnh để tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đã giao chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2 Ban Quản lý dự án; ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án, đảm bảo các mốc thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt khẩn trương nghiên cứu, tính toán, phân tích, so sánh và lựa chọn phương án tối ưu, đảm bảo phù hợp với thực tế đối với đoạn tuyến từ ga Phúc Yên đến địa phận thành phố Hà Nội. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế dự án thành phần 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ về đường bộ vào ga, bãi hàng và quảng trường ga tại các ga: Hạ Hòa, Thanh Ba, Việt Trì, Sơn Đông, Vĩnh Phúc; sớm bàn giao hồ sơ thiết kế sơ bộ điều chỉnh phương án tuyến.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, khối lượng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là hết sức nặng nề, phức tạp, tiến độ gấp, đặc biệt là Bộ Xây dựng và các địa phương. Quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, hiệu quả, khả thi.

Với định hướng cách tiếp cận là chuyển giao công nghệ, từng bước phát triển, tự chủ công nghệ đường sắt, tàu điện ngầm, phát triển hệ sinh thái đường sắt, Thủ tướng đề nghị các cơ quan tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, nhất là cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, trách nhiệm cao để bố trí nhiệm vụ chuyên trách triển khai các dự án, công trình; có cơ chế, chính sách, đãi ngộ phù hợp. Thành viên Ban Chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tính tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, không trông chờ, ỷ lại, không để ách tắc công việc, làm việc có trọng tâm, trọng điểm đổi mới phương pháp, cách nghĩ, cách làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các bộ, ngành, các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà; bảo đảm phân công “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, để “3 dễ”: Dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Việc triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không” là: Có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp; không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của Nhân dân.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ và kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành

Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Trung ương và địa phương, giữa nhà đầu tư, nhà thầu, tư vấn; tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của Nhân dân, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án và các đơn vị quân đội, công an hỗ trợ, vận động người dân, bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.

UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua (đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam) tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, xây dựng các khu tái định cư theo đúng kế hoạch đã đề ra cho từng dự án, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm; Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong việc ứng vốn, phân bổ vốn cho công tác giải phóng mặt bằng.

Đinh Vũ