Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận đầu tư Khu công nghiệp công nghệ cao Đoan Hùng

Chiều 14/8, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Amata (Thái Lan) do bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn làm trưởng đoàn, nghe báo cáo triển khai dự án đầu tư Khu công nghiệp (KCN) công nghệ cao Đoan Hùng và định hướng phát triển mô hình đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chào mừng bà Somhatai Panichewa và các thành viên đoàn công tác Tập đoàn Amata đến đầu tư vào Phú Thọ. Đánh giá cao những dự án mà tập đoàn đã triển khai tại Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Tập đoàn Amata sẽ cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ chiến lược đã được ký kết giữa tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn, đặc biệt là việc đầu tư xây dựng KCN Đoan Hùng đang được tích cực triển khai và định hướng phát triển thành mô hình đô thị thông minh tại các xã Tây Cốc, Đoan Hùng.

Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Amata giới thiệu các nội dung nghiên cứu đầu tư và đề xuất triển khai dự án của Tập đoàn tại tỉnh.

Thay mặt Tập đoàn Amata, bà Somhatai Panichewa cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã bố trí làm việc với đoàn. Đồng thời giới thiệu về các nội dung nghiên cứu đầu tư và đề xuất triển khai dự án của Tập đoàn tại tỉnh Phú Thọ; giới thiệu Đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 KCN Đoan Hùng; các bước triển khai dự án tiếp theo và mong muốn sớm nhận được Giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 10 năm nay, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Vikrom Kromadit - Chủ tịch Tập đoàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng lãnh đạo Tập đoàn Amata và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh cũng đã trao đổi, làm rõ những đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn khi triển khai dự án, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; đầu tư hệ thống giao thông kết nối từ tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với khu vực thực hiện dự án; việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn và các nhà đầu tư thứ cấp khi đầu tư vào KCN Đoan Hùng...

Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Tỉnh Phú Thọ mới có không gian phát triển mới, đặc biệt là phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ. Tỉnh sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài, quy hoạch không gian phát triển cho địa phương. Vì vậy, Phú Thọ mong muốn Tập đoàn sẽ đầu tư KCN công nghệ cao, phát triển công nghiệp phụ trợ phù hợp định hướng phát triển của tỉnh cũng như các quy định hiện hành về phát triển KCN.

Khẳng định Tập đoàn sẽ có Giấy chứng nhận đầu tư vào đầu tháng 10 tới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Ban quản lý các KCN tỉnh làm đầu mối, các sở, ngành cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn tất các thủ tục liên quan, trước ngày 31/8 sẽ phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu 1/2000. Đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan đến phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; chấp thuận chủ trương đầu tư (IPA); cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC); hoàn thành việc đăng ký doanh nghiệp và triển khai thực tế dự án tại hiện trường.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kiểm đếm, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng dự án đường đấu nối với cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang và nhiều nội dung quan trọng khác...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã kết nối trực tuyến với ông Vikrom Kromadit - Chủ tịch Tập đoàn Amata tại Thái Lan. Hai bên đã trao đổi về các cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực, đặc biệt là ý tưởng của Tập đoàn Amata về xây dựng thành phố thông minh tại Phú Thọ. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý tưởng và mong muốn hai bên cùng nỗ lực để hiện thực hóa ý tưởng này.

Đinh Vũ