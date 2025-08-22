Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án khắc phục hậu quả bão YAGI

Chiều 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Chủ đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân các dự án khắc phục hậu quả bão số 3 (YAGI) và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh sử dụng vốn dự phòng Trung ương năm 2024. Cùng dự có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc; Chủ tịch UBND một số xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Tổng hợp tiến độ thực hiện các dự án của Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Tổng số kinh phí đã phân bổ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 theo Quyết định số 1660 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai các dự án khắc phục hậu quả bão số 3 (YAGI) và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh là 640 tỷ đồng. Trong đó, vốn phân bổ của các tỉnh: Phú Thọ (cũ) là 300 tỷ đồng (phân bổ cho 3 dự án); Vĩnh Phúc (cũ) là 100 tỷ đồng (phân bổ cho 5 dự án); Hòa Bình (cũ) là 240 tỷ đồng (phân bổ cho 25 dự án);

Các chủ đầu tư được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án đã tập trung chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tính đến ngày 20/8/2025, đang triển khai thi công 23/33 dự án, trong đó tỉnh Phú Thọ (cũ) 1 dự án; tỉnh Hòa Bình (cũ) 22 dự án; đã giải ngân được 96.366 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại hội nghị

Quá trình triển khai thực hiện dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan; thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành bị kéo dài; quá trình triển khai thực hiện các dự án cùng thời điểm phải chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các chủ đầu tư nên tiến độ thực hiện các dự án còn chậm; nhiều dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc do chưa bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng (GPMB); một số công trình thi công gặp khó khăn do vật tư khan hiếm, do vậy việc hoàn thành thi công trước 31/12/2025 gặp nhiều khó khăn.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bảy phát biểu về quy trình phân cấp thực hiện dự án, chuyển đổi chủ đầu tư

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tuấn báo cáo tiến độ giải ngân các dự án trên địa bàn tỉnh

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn còn lại cho các dự án đã đủ điều kiện bố trí vốn; chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn chi tiết các Chủ đầu tư về quy trình phân cấp thực hiện dự án, chuyển đổi chủ đầu tư, các nội dung liên quan đến nguồn thanh, quyết toán của công trình, dự án.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình báo cáo tình hình triển khai các dự án

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh công tác GPMB, nhất là đối với các khu tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. Yêu cầu nhà thầu thi công tập trung phương tiện, nhân lực, máy móc, thành lập nhiều mũi, tăng ca đẩy nhanh tiến độ thi công khi thời tiết thuận lợi. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương vận động Nhân dân đẩy nhanh công tác GPMB, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu triển khai các dự án. Đối với các dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Đề nghị các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư; lựa chọn các đơn vị thi công là nhà thầu đủ năng lực, đảm bảo thực hiện công trình theo tiến độ cam kết. Đối với các dự án tái định cư, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh có thêm chính sách hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở mới, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Lãnh đạo xã Mai Châu - Chủ đầu tư dự án tái định cư xóm Hiềng, xã Mai Châu báo cáo tiến độ dự án

Lãnh đạo xã Mường Hoa báo cáo việc triển khai dự án trên địa bàn

Để đảm bảo tiến độ thực hiện, cũng như chất lượng thi công công trình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, giúp các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ và giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2025 theo quy định. Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn chi tiết các Chủ đầu tư về quy trình phân cấp thực hiện dự án, chuyển đổi chủ đầu tư, các nội dung liên quan đến nguồn thanh, quyết toán của công trình, dự án.

Quang cảnh hội nghị

Đồng tình với đề xuất của các Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trước 25/11 phải hoàn thành lựa chọn nhà thầu đối với các công trình, dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư; có giải pháp triển khai giải ngân nguồn vốn được giao đảm bảo đúng quy định.

Đinh Vũ