Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công

Xác định phát triển hạ tầng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trong năm 2026, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Phối cảnh tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2026, tỉnh bố trí tổng nguồn vốn gần 5.000 tỷ đồng để triển khai 36 dự án đầu tư công. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 1.470 tỷ đồng cho 2 dự án; ngân sách tỉnh bố trí gần 1.600 tỷ đồng cho 21 dự án; vốn đối ứng ngân sách 300 tỷ đồng cho 2 dự án trọng điểm gồm tuyến đường Vành đai 5 vùng Thủ đô đoạn từ cầu Vĩnh Thịnh đến nút giao IC5 cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La; cùng với đó là nguồn vượt thu ngân sách cấp tỉnh 1.500 tỷ đồng để thực hiện 16 dự án.

Mặc dù nguồn lực đã được bố trí tương đối lớn, song tiến độ chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu. Cụ thể, mới có 6 dự án được thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư (trong đó, 4 dự án có chủ trương nhưng chưa hoàn tất phê duyệt dự án); 17 dự án đang trong quá trình rà soát, thẩm định, còn 13 dự án chưa có hồ sơ trình Hội đồng thẩm định.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Việt Trì - Hòa Bình, kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Hòa Bình - Sơn La có tổng chiều dài khoảng 56 km, tổng mức đầu tư dự kiến 15.300 tỷ đồng được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 đã được tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang cho biết: “Hiện Sở Xây dựng đang triển khai các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chuẩn bị đầu tư; đồng thời phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn, tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định, phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2026. Tuy nhiên, đây là dự án quy mô lớn, đòi hỏi phải rà soát kỹ khả năng cân đối vốn để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả”.

Đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện hồ sơ đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án, gửi Sở Tài chính tổng hợp để báo cáo UBND tỉnh phân bổ chi tiết vốn. Đối với các dự án chuẩn bị thi công, cần hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và tổ chức lựa chọn nhà thầu, bảo đảm đủ điều kiện triển khai trong năm.

Với các dự án đang trong quá trình rà soát, thẩm định chủ trương đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng chủ động phối hợp, sớm hoàn thiện thủ tục theo quy định. Đồng thời, dự án chưa có hồ sơ trình thẩm định, các đơn vị liên quan phải khẩn trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình UBND tỉnh xem xét, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Để bảo đảm tiến độ chung, UBND tỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công. Các sở, ngành, địa phương xây dựng tiến độ chi tiết cho từng dự án, từng hạng mục; đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán; tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng đúng quy định, vừa rút ngắn thời gian vừa bảo đảm chất lượng.

Sau khi ký kết hợp đồng, các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để triển khai ngay các thủ tục liên quan, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, vật tư, thiết bị phục vụ thi công. Đồng thời chủ động giải quyết khó khăn về nguồn cung vật liệu, tránh tình trạng gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nhất là những nội dung vượt thẩm quyền.

Với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của các chủ đầu tư, việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Khánh Duy