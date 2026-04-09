Đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin tổng điều tra kinh tế năm 2026 giai đoạn II

Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn I từ 5/1 - 31/3/2026, điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác và cơ sở tôn giáo; giai đoạn II từ 1/4 - 31/8/2026, điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, chi nhánh và các tổ chức liên quan.

Cán bộ Thống kê Phú Thọ kiểm tra thông tin doanh nghiệp kê khai trên hệ thống.

Ở giai đoạn I, đến ngày 8/3/2026, toàn tỉnh thực hiện điều tra 163.328/163.328 cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể; 2.017/2.017 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đạt 100% tiến độ công việc, hoàn thành kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh đề ra và hoàn thành sớm 2 ngày so với yêu cầu của Trung ương. Tính đến ngày 31/3/2026, toàn tỉnh đã hoàn thành kiểm tra, hoàn thiện 100% các lỗi logic theo đúng yêu cầu của Trung ương.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giai đoạn II, theo kết quả rà soát, cập nhật đến ngày 1/4/2026, trên địa bàn tỉnh có 29.726 doanh nghiệp/hợp tác xã. Trong đó có 28.526 doanh nghiệp/hợp tác xã có mã tình trạng hoạt động là mã 1,2,5 (tương ứng là đang hoạt động; tạm dừng hoạt động; không có doanh thu, chi phí SXKD); có 1.200 doanh nghiệp/hợp tác xã có mã hoạt động 3,4 (ngừng hoạt động, chờ giải thể; giải thể, phá sản); 521 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và 296 đơn vị hội, hiệp hội.

Công tác thu thập thông tin giai đoạn II được triển khai tích cực và đạt những kết quả bước đầu. Tính đến thời điểm 17 giờ ngày 8/4/2026, tiến độ thu thập thông tin khối doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 40%; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đạt 28,5%; đơn vị hội, hiệp hội đạt 28,5%.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổng điều tra kinh tế năm 2026, đặc biệt là nội dung thu thập thông tin giai đoạn II; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hội và hiệp hội, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc cung cấp thông tin của các đơn vị điều tra sẽ được tăng cường nhằm nâng cao chất lượng và tính chính xác của số liệu.

Việc tham gia tổng điều tra không chỉ là nghĩa vụ theo quy định của pháp luật mà còn là quyền lợi thiết thực, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu quan trọng, phục vụ hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Lê Hoàng