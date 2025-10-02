Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

Phát triển nhà ở xã hội (NOXH) là nhiệm vụ nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, đặc biệt là công nhân, người lao động thu nhập thấp và các đối tượng chính sách. Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án với quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao, hướng tới phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu

Theo Quyết định 444/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Phú Thọ được giao hoàn thành 3.877 căn NOXH; đến năm 2030, tổng số căn phải đạt 64.400, trong đó khu vực tỉnh Phú Thọ cũ là 22.200 căn. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 2.763 căn, đạt 72,8% mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025. Riêng năm 2025, dự kiến bàn giao thêm 1.034 căn tại các dự án lớn như Khu đô thị Hùng Vương - Tiền Châu (phường Phúc Yên), Khu NOXH phường Thanh Miếu, Khu NOXH thôn Rừng Cuông (xã Bình Xuyên) và nhiều dự án nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp.

Khu NOXH Thiện Kế Xanh (xã Bình Xuyên) được bố trí không gian xanh, công viên, đường dạo bộ và khu sinh hoạt cộng đồng để tạo môi trường sống văn minh, thân thiện.

Ông Đào Hoàng Chinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, khẳng định: “Các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là khâu giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Tỉnh quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu đã cam kết, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.”

Từ tháng 2/2025 đến nay, trung bình mỗi tháng tỉnh khởi công một dự án NOXH. Dự kiến cuối năm nay, Phú Thọ sẽ khởi công thêm một số dự án mới, đồng thời công khai thông tin 8 dự án theo Nghị quyết 201/2025, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận và đầu tư.

Nhiều dự án trọng điểm được triển khai

Một số dự án lớn đang được triển khai mạnh mẽ như: Khu NOXH Thiện Kế Xanh (xã Bình Xuyên) có diện tích gần 11 ha, tổng vốn đầu tư 1.650 tỷ đồng, cung cấp gần 1.000 sản phẩm nhà ở gồm 570 căn hộ chung cư (42 - 69 m2), 306 lô nhà liền kề và 99 căn shophouse. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc dự án, cho biết: Ngay từ khi triển khai, chúng tôi đặc biệt chú trọng khâu thiết kế, quy hoạch và lựa chọn vật liệu để đảm bảo dự án vừa hiện đại, vừa phù hợp với thu nhập người lao động. Cư dân sẽ được thụ hưởng hạ tầng đồng bộ, hiện đại từ điện, nước, viễn thông đến trường học, y tế và tiện ích thương mại. Chúng tôi cũng bố trí không gian xanh, công viên, đường dạo bộ và khu sinh hoạt cộng đồng để tạo môi trường sống văn minh, thân thiện. Bên cạnh đó, dự án được thực hiện với chế độ nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động, đặc biệt chú ý yếu tố bền vững, tiết kiệm năng lượng. Mục tiêu dự án không chỉ là xây nhà ở mà còn góp phần hình thành một cộng đồng dân cư ổn định, lâu dài, mang đến cơ hội an cư và lập nghiệp vững chắc cho công nhân và người lao động”.

Dự án VCI Green Home ngay khi khởi công đã nhận được sự quan tâm lớn từ người lao động. Ông Lê Minh Phương, Chỉ huy trưởng công trình, chia sẻ: “Nhiều gia đình đăng ký mua căn hộ ngay từ giai đoạn đầu, cho thấy nhu cầu NOXH trên địa bàn rất lớn và cấp thiết. Để đáp ứng tiến độ, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, làm việc liên tục; đồng thời áp dụng công tác thi công hiện đại nhằm rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ hoàn thành dự án đúng tiến độ mà còn mang đến những căn hộ an toàn, tiện nghị, giúp người lao động có nơi cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống lâu dài”

Khu NOXH Thành Công (phường Thanh Miếu) quá trình triển khai mặc dù gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng nhưng đến nay đã có mặt bằng sạch, dự kiến hoàn thành quý III/2026, trở thành một trong những công trình NOXH đầu tiên hoàn thiện sau sáp nhập tỉnh.

Khu NOXH Thành Công (phường Thanh Miếu) đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành quý III/2026.

Gần đầy nhất, Dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3, phường Nông Trang có diện tích hơn 7.000m2 với quy mô tòa nhà 15 tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, không gian cảnh quan cây xanh, công trình phụ trợ và dịch vụ thương mại hiện đại. Tổng mức đầu tư dự án là trên 581 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Sau khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp gần 400 căn hộ nhà ở xã hội, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của công nhân lao động, người có thu nhập thấp, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn.

Dự án VCI Green Home tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc, làm việc liên tục, áp dụng công tác thi công hiện đại nhằm rút ngắn thời gian thi công, kịp thời bàn giao cho khách hàng.

Chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn

UBND tỉnh đã ban hành khung giá bán và giá thuê NOXH bảo đảm minh bạch, phù hợp với thu nhập của người lao động. Hiện giá bán dao động 18- 20 triệu đồng/m2, tương đương 800 triệu - 1,2 tỷ đồng/căn tùy diện tích và vị trí. Đây là mức giá hợp lý, tạo điều kiện để công nhân, người lao động, cán bộ trẻ có cơ hội sở hữu nhà ở.

Anh Ngô Quang Quyền, công nhân KCN Khai Quang (phường Vĩnh Phúc), chia sẻ: “Vợ chồng tôi thuê trọ gần 20 năm, luôn mong có căn nhà ổn định để an cư, lập nghiệp. Nay tỉnh triển khai nhiều dự án với giá hợp lý, chúng tôi có hy vọng sớm sở hữu ngôi nhà của riêng mình.”

Ngoài chính sách giá, tỉnh còn quy định khoảng cách nơi ở - nơi làm việc. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức có nhà ở cách nơi làm việc 20 km trở lên sẽ được ưu tiên xét duyệt mua NOXH, bảo đảm đúng người, đúng nhu cầu.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác triển khai vẫn còn khó khăn như quỹ đất chưa đồng bộ với quy hoạch, giải phóng mặt bằng chậm, thiếu sự đồng thuận trong bồi thường, thủ tục đầu tư phức tạp, kéo dài.

UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ sớm ban hành Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia, hỗ trợ vốn đầu tư công, cho phép “khởi công trước, cập nhật sau” vào kế hoạch phát triển nhà ở. Tỉnh thúc đẩy xã hội hóa, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia nhằm giảm giá thành, mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho người dân.

Với phương châm “Đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả”, Phú Thọ quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2021- 2025 vào cuối năm nay, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn 2026- 2030, phấn đấu xây dựng 22 nghìn căn NOXH mới, tiến tới 64.400 căn vào năm 2030.

Sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và niềm tin của Nhân dân chính là động lực để Phú Thọ hiện thực hóa mục tiêu này, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Quốc Minh