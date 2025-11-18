Điểm tựa tài chính vững chắc cho nông dân

Trong những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc 2 (Agribank Vĩnh Phúc 2) đã khẳng định vai trò là “điểm tựa tài chính” quan trọng, đồng hành cùng bà con nông dân trong công cuộc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng, đặc biệt là theo Nghị định 55 của Chính phủ, với nguồn vốn ưu đãi, giải ngân nhanh chóng và thủ tục thuận tiện, đã tiếp sức cho nhiều hộ gia đình mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao thu nhập một cách bền vững.

Cán bộ tín dụng của Agribank Vĩnh Phúc 2 luôn bám sát địa bàn, khảo sát thực tế và tư vấn phương án sản xuất - kinh doanh phù hợp

Chuyển đổi hiệu quả nhờ vốn ưu đãi

Nghị định 55 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã mở ra cơ hội lớn cho nhiều nông hộ. Đơn cử như gia đình bà Đặng Thị Luyến, xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ. Năm 2022, gia đình bà Luyến đã tiếp cận khoản vay hơn 2 tỷ đồng từ Agribank Vĩnh Phúc 2 để chuyển đổi hơn 20 mẫu đất kém hiệu quả sang mô hình trồng cây phật thủ. Nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác mới, vườn cây của gia đình cho hoa và quả quanh năm, đạt năng suất bình quân 50 – 70 quả/cây.

Chỉ tính đến tháng 10/2025, với mức giá ổn định từ 20.000 - 50.000 đồng/quả, gia đình bà đã thu về gần 2 tỷ đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương.

Bà Đặng Thị Luyến dùng khoản vay hơn 2 tỷ đồng từ Agribank Vĩnh Phúc 2 để chuyển đổi hơn 20 mẫu đất kém hiệu quả sang mô hình trồng cây phật thủ

Bà Đặng Thị Luyến phấn khởi chia sẻ: “Từ năm 2022, khi vay vốn của Agribank Vĩnh Phúc 2, tôi được cán bộ tư vấn rất tận tình. Thủ tục nhanh gọn, lãi suất lại phù hợp với người làm trang trại. Cán bộ ngân hàng còn thường xuyên xuống tận nơi kiểm tra, tư vấn kỹ thuật để việc sử dụng vốn vào trồng phật thủ đạt hiệu quả tốt nhất. Tôi rất yên tâm vì khi cần vốn là có ngay”.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực trồng trọt, Agribank Vĩnh Phúc 2 còn là người bạn đồng hành tin cậy trong phát triển chăn nuôi quy mô lớn. Tại xã Liên Châu, gia đình ông Trần Văn Thanh là một ví dụ điển hình. Ông đã mạnh dạn vay gần 10 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 3 chuồng gà đẻ trứng theo quy mô công nghiệp, khép kín. Hiện tại, trang trại của ông Thanh đã phát triển lên gần 4 vạn con gà, trong đó có hơn 2 vạn con đang cho trứng ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 6 nhân công tại địa phương.

Ông Trần Văn Thanh vay gần 10 tỷ đồng từ Agribank Vĩnh Phúc 2 để đầu tư xây dựng 3 chuồng gà đẻ trứng theo quy mô công nghiệp, khép kín

Ông Trần Văn Thanh nhận định: “Từ khi chuyển đổi cơ chế sang mô hình lớn với sự giúp đỡ của Agribank Vĩnh Phúc 2, hiệu quả rõ ràng cao hơn nhiều so với quy mô nhỏ lẻ trước kia. Nuôi quy mô lớn, tập trung, vệ sinh khép kín giúp phòng ngừa dịch bệnh tốt hơn. Nhờ vốn của Agribank, chúng tôi mới dám đầu tư đồng bộ và đạt được hiệu quả cao như hôm nay”.

Đồng hành sát sao, vốn đi đúng hướng

Nhằm giúp khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất, các cán bộ tín dụng của Agribank Vĩnh Phúc 2 luôn bám sát địa bàn, khảo sát thực tế và tư vấn phương án sản xuất - kinh doanh phù hợp. Việc triển khai nghiêm túc chính sách tín dụng theo Nghị định 55 đã tạo điều kiện tối đa cho người dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn, với lãi suất ưu đãi hơn và thời hạn vay linh hoạt, phù hợp với chu kỳ sản xuất nông nghiệp.

Agribank Vĩnh Phúc 2 tạo điều kiện tối đa cho người dân tiếp cận vốn dễ dàng hơn, với lãi suất ưu đãi

Ông Đỗ Văn Bộ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc 2, cho biết: “Ngân hàng đã tích cực triển khai các nội quy, quy định, và thủ tục hồ sơ thông qua nhiều kênh như fanpage, tổ nhóm địa phương, và các tổ vay vốn. Mục tiêu là để khách hàng cá nhân, doanh nghiệp hiểu và tiếp cận đồng vốn một cách tốt nhất, làm hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, giúp đồng vốn kinh doanh của người dân, doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất”.

Hiện nay, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank Vĩnh Phúc 2 đạt hơn 12.400 tỷ đồng, trong đó phần lớn là các khoản vay phục vụ sản xuất theo cơ chế ưu đãi của Nghị định 55. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,63%, cho thấy chất lượng tín dụng và hiệu quả sử dụng vốn của người dân là rất cao.

Việc triển khai hiệu quả chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn đã giúp Agribank Vĩnh Phúc 2 tiếp tục là điểm tựa tài chính vững chắc, giữ vai trò tiên phong, đồng hành cùng người dân trên con đường phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Thắng