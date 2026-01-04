Vươn lên từ đồng đất quê hương

Một mô hình kinh tế ổn định, không chỉ làm thay đổi cuộc sống của cá nhân gia đình mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội, bởi tính lan tỏa, chia sẻ kinh nghiệm hay để cùng nhau vươn lên, làm giàu chính đáng. Quyết tâm vươn lên từ những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, những người “nông dân” thế hệ mới trên địa bàn tỉnh đã thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm để ổn định cuộc sống và xây dựng thương hiệu riêng cho mảnh đất mình đang sống.

Anh Nguyễn Tùng Dương, xã Tam Nông chăm sóc, kiểm tra chất lượng sinh trưởng của cây trà hoa vàng.

Làm giàu trên đất quê

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Xuân Đài, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của anh Hà Văn Tâm luôn gắn liền với đồng ruộng, cây cối và những vật nuôi trong gia đình. Đến khi trưởng thành, anh xác định, Xuân Đài là xã nông nghiệp thuần túy, có nhiều giống cây, con đặc sản mang lại thế mạnh cho địa phương, vì thế anh lựa chọn học Đại học Nông lâm Thái Nguyên để có kiến thức bài bản về nông nghiệp. Anh chia sẻ: “Từ kiến thức được học tại nhà trường, tôi quyết định lựa chọn giống gà nhiều cựa và cây chè bản địa để tập trung phát triển. Ngoài ra tôi cũng nuôi thêm vịt và lợn cũng như duy trì diện tích trồng lúa và hoa màu”. Với lợi thế lựa chọn cây, con giống bản địa nên mô hình của anh từng bước ổn định, anh quyết tâm mở rộng quy mô chăn nuôi, ngoài ra còn tư vấn cho 10 hộ nuôi bước đầu cho thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

Chị Vũ Thị Lệ Thuỷ - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) 3T nông sản Cao Phong sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nam Định (cũ). Nhưng năm 2006 chị và gia đình chuyển đến Cao Phong, từ đó đến nay Cao Phong vừa là nhà, vừa là nơi bắt đầu câu chuyện làm nông nghiệp của chị. Chị chia sẻ: "Cam Cao Phong là đặc sản của địa phương, chất lượng tốt do khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây ăn quả có múi, nhất là cây cam. Tuy nhiên giá thành chưa cao, việc trồng và bán cam mang tính tự phát". Chính bởi vậy, chị bắt tay thay đổi phương thức canh tác theo hướng hữu cơ. Quy trình chăm sóc khắt khe, tốn nhiều công sức và chi phí, nhưng sản phẩm khi đưa ra thị trường giá không cao hơn các sản phẩm khác là mấy. Suy nghĩ một mình đi một con đường sẽ rất khó thành công, tháng 8/2018 chị Thuỷ mạnh dạn vay vốn thành lập HTX 3T nông sản Cao Phong liên kết các hộ có cùng chí hướng, chung tay sản xuất. Đến nay, 3T Farm có 15 thành viên và 21ha đất trồng cam đang cho thu hoạch, sản lượng hàng năm khoảng 350 tấn đạt tiêu chuẩn VietGAP...

Sinh năm 2000, vừa tròn 25 tuổi, Nguyễn Tùng Dương, xã Tam Dương Bắc vinh dự nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025”. Dương chia sẻ: “Những năm còn học phổ thông ở quê nhà, bố em có trồng thử nghiệm cây trà hoa vàng, sau khi thu hoạch, sử dụng nhận thấy giống cây này rất lợi cho sức khỏe và mở ra tiềm năng lớn cho nông nghiệp tại địa phương, khi đó em đã nghĩ đây sẽ là hướng đi trong tương lai của mình. Em quyết định chọn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tốt nghiệp ra trường em trở về địa phương với mong muốn phát triển cây trà hoa vàng trở thành sản phẩm uy tín, chất lượng trên thị trường”. Không dễ dàng cho những ngày đầu, Dương phải nghiên cứu tính toán chi tiết về đất, độ ẩm, không khí, các loại sâu bệnh có hại cho cây, đưa giống cây phát triển tốt tại địa phương. Sau vài năm kiên trì, vùng trồng trà hoa vàng của Dương bắt đầu cho năng suất ổn định, chất lượng cây tốt và khả năng phát triển đồng đều.

Xây dựng thương hiệu

Sau khi duy trì mô hình chăn nuôi ổn định và từng bước phát triển về quy mô và số lượng, anh Hà Văn Tâm bắt đầu dành thời gian nghiên cứu về cây chè - thế mạnh của địa phương. Anh chia sẻ: "Năm 2013 HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp Xuân Đài được thành lập với 36 thành viên; chè được trồng tập trung ở 3 xã: Xuân Đài, Kim Thượng và Xuân Sơn (cũ). HTX đã chú trọng thiết lập, áp dụng biện pháp chăm sóc theo hướng hữu cơ trong quá trình phát triển vùng nguyên liệu chè". Không dừng lại ở việc thu mua, chế biến chè cho bà con ngay tại cơ sở, anh cùng các thành viên trong HTX đã bàn bạc xây dựng thương hiệu sản phẩm chè “Sương sớm Xuân Sơn” để giới thiệu ra thị trường. Với quy trình nghiêm ngặt, sản phẩm chè “Sương sớm Xuân Sơn” sau khi hoàn thành được đóng gói, hút chân không theo định lượng tiêu chuẩn, gắn nhãn mác... Những cố gắng của anh và toàn thể thành viên HTX đã thu được trái ngọt khi “Sương sớm Xuân Sơn” đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh.

Các sản phẩm từ HTX 3T nông sản Cao Phong đã có mặt tại nhiều hội nghị, triển lãm trong và ngoài tỉnh.

Vẫn luôn kiên định mục tiêu ngay từ những ngày đầu là mang lại giá trị cho sản phẩm cam Cao Phong, chị Vũ Thị Lệ Thủy chia sẻ: “HTX 3T Farm ra đời nhắm đến phân khúc khách hàng có thu nhập khá trở lên. Mục tiêu của tôi là sản phẩm cam Cao Phong cạnh tranh với các sản phẩm trái cây nhập khẩu và các sản phẩm nông nghiệp trong nước đã có thương hiệu. 3T Farm không làm hữu cơ tuyệt đối, mà theo hướng nông nghiệp an toàn, bền vững”. Chị và các thành viên trong HTX đã giới thiệu đến với khách hàng sản phẩm “Cam quà tặng 3T Farm”. Sản phẩm chủ lực của HTX vẫn là cam Cao Phong 3T Farm, từ quả cam HTX phát triển thêm các sản phẩm chế biến để kéo dài giá trị và mùa vụ.

Nếu như anh Tâm, chị Thủy có một hành trình dài để định hình và xây dựng thương hiệu thì với Nguyễn Tùng Dương hành trình đó “ngắn” hơn vì Dương đã có kế hoạch xây dựng thương hiệu cho sản phẩm ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học. Dương chia sẻ: “Em đã từng thất vọng khi thời gian đầu thị trường chưa “mặn mà” với sản phẩm trà hoa vàng, có thể do trà hoa vàng khi đó sản xuất nhỏ lẻ, mẫu mã bao bì thủ công. Vì thế, khi trở về em quyết định việc đầu tiên phải đầu tư nghiêm túc về chất lượng, đảm bảo việc trồng theo phương pháp nuôi trồng hữu cơ, thân thiện với môi trường”. Với một kế hoạch rõ ràng cùng với hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể, sản phẩm trà hoa vàng của anh nông dân trẻ vinh dự đạt chứng nhận OCOP 4 sao của tỉnh. Không dừng lại ở thành công hiện tại, Dương đang từng bước hiện thực hóa khát vọng lớn hơn: Mở rộng vùng trồng trà hoa vàng, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa năng suất thông qua nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp.

Thu Hà