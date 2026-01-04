Xây dựng và phát triển bền vững hệ thống tín dụng nhân dân

Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trên địa bàn tỉnh được thành lập với mục tiêu huy động nguồn lực từ cộng đồng để tương trợ giữa các thành viên; đặc biệt là phục vụ người dân khu vực nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi dịch vụ tài chính - ngân hàng còn khó tiếp cận. Đến nay, hệ thống quỹ từng bước được mở rộng và củng cố, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Quỹ tín dụng nhân dân phường Minh Phương đầu tư nguồn lực xây dựng trụ sở làm việc khang trang với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cơ cấu lại hệ thống gắn với xử lý nợ xấu

Triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011 - 2015, Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; cùng với thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) trên địa bàn Khu vực 4 (KV4) đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các quỹ xây dựng phương án cơ cấu lại, đồng bộ các quy trình, quy chế nội bộ, thường xuyên rà soát và cập nhật theo quy định hiện hành. Đồng thời, xây dựng chiến lược mang tính đột phá trong công tác quản lý theo hướng: Tập trung xây dựng hệ thống kết nối thông tin giữa NHNN với các quỹ; hướng dẫn quỹ hoạt động theo quy mô dư nợ; tổ chức các phương án mở rộng địa bàn hoạt động; sắp xếp hoạt động sau sáp nhập địa giới hành chính và định hướng tiền lương; nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện nghiêm túc công tác quản trị nhân sự, công tác tuyển dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các chi nhánh NHNN cũng chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với quỹ có tiềm ẩn rủi ro, tăng trưởng tín dụng nóng, quỹ có quy mô lớn hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Việc thanh tra theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra theo chuyên đề hoặc đột xuất đã chấn chỉnh kịp thời hoạt động, cảnh báo rủi ro liên quan đến công tác tín dụng, an toàn kho quỹ, quản lý ấn chỉ trắng, công tác dự thu - dự chi, đảm bảo phản ánh thực chất kết quả hoạt động của các quỹ.

Để hệ thống quỹ hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, các chi nhánh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, xử lý dứt điểm nợ xấu. Đối với các QTDND có nợ xấu trên 3%, thành lập và củng cố Ban thu hồi công nợ; đề xuất chính quyền cấp xã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý nợ xấu; phối hợp với công an, tòa án, thi hành án trong quá trình xử lý. Đối với các đơn vị có nợ xấu dưới 3%, xây dựng kế hoạch, phương án xử lý phù hợp, tăng cường trích lập dự phòng xử lý rủi ro tín dụng nhằm hạn chế thấp nhất phát sinh nợ xấu.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của ngành Ngân hàng, đến nay toàn tỉnh Phú Thọ có 74 quỹ và 23 phòng giao dịch, tổng nguồn vốn hoạt động của hệ thống QTDND đạt hơn 14.600 tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 11.400 tỷ đồng với hơn 91 nghìn thành viên; nợ xấu chiếm 0,81% tổng dư nợ. Các quỹ đều có trụ sở làm việc khang trang, 100% quỹ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giao dịch, 98% quỹ kinh doanh có lãi, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước...

Được vay 1,5 tỷ đồng của Quỹ tín dụng nhân dân, anh Phùng Tuấn Long, khu Thượng Cát, xã Hùng Việt đầu tư thiết bị công nghệ số trong sản xuất đồ mộc dân dụng, góp phần tăng thu nhập.

Tiếp tục phát triển hệ thống minh bạch, hiện đại

Đồng chí Nguyễn Quốc Tùng - Phó Giám đốc Thường trực NHNN Chi nhánh Khu vực 4 khẳng định: Thực tiễn kết quả hoạt động của QTDND thời gian qua cho thấy, mô hình hợp tác xã tín dụng không chỉ cung ứng vốn, mà còn góp phần giữ vững niềm tin xã hội, ổn định đời sống dân cư và định hình một nền kinh tế công bằng hơn. Trước bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh hiện nay, vượt qua khó khăn, thách thức bước đầu của quá trình sáp nhập trên tinh thần đoàn kết, tất cả vì lợi ích của cộng đồng, hệ thống QTDND tiếp tục phát triển thông qua việc hiện đại hóa hoạt động, ứng dụng công nghệ số để mở rộng dịch vụ, từng bước thực hiện số hóa hoạt động quản lý, nghiệp vụ theo lộ trình kế hoạch của NHNN Việt Nam và của tỉnh về chuyển đổi số.

Là một mô hình kinh tế tập thể đặc thù, vừa hướng đến lợi ích cộng đồng, vừa chịu sự chi phối của các yếu tố thị trường, vì vậy các quỹ tiếp tục xây dựng cơ chế kiểm soát tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng phù hợp với cơ cấu phát triển kinh tế ngành của từng địa phương, trong đó tập trung tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cần được hạn chế và kiểm soát thật chặt chẽ.

Tiếp tục tập trung rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của các QTDND theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng đến yếu tố con người bằng cách chuẩn hóa yêu cầu đầu vào, chuẩn hóa nội dung, chương trình tập huấn, đào tạo, kiểm tra, đánh giá cán bộ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp.

Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quyết tâm của ngành chức năng và sự đồng thuận của toàn hệ thống, mô hình hoạt động của hệ thống QTDND đang ngày càng khẳng định vai trò là một “kênh” dẫn vốn hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội và ổn định đời sống Nhân dân.

Phương Thảo