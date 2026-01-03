Đảm bảo nhu cầu vốn cho nền kinh tế

Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, chủ trương, định hướng điều hành tín dụng của Ngân hàng Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, ngành Ngân hàng đã vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách đảm bảo nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, vượt mọi khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Được tháo gỡ khó khăn về vốn vay, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2025, nền kinh tế thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh tiếp tục đà phục hồi vững chắc. Theo đó, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng mạnh. Để đảm bảo nhu cầu vốn cho nền kinh tế, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, chủ trương, định hướng cho vay của Ngân hàng Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách đưa nguồn vốn vay đến đúng người dân, doanh nghiệp. Kết thúc năm 2025, tổng dư nợ nền kinh tế đạt hơn 340 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2024. Trong đó, cho vay phát triển thương mại và dịch vụ 238 nghìn tỷ đồng; công nghiệp và dịch vụ 70 nghìn tỷ đồng; nông, lâm nghiệp, thủy sản 32 nghìn tỷ đồng. Tín dụng ngân hàng tăng trưởng phản ánh nền kinh tế có sự phục hồi và hiệu quả trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, năm 2025 các TCTD vừa nỗ lực giảm lãi suất vừa đưa ra nhiều giải pháp để tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Thực tế, các TCTD đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi từ 0,2 - 0,7%/năm; giảm lãi suất cho vay từ 0,8 - 1%. Hiện, lãi suất cho vay phổ biến từ 6,6 - 9%/năm, từ đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho nền kinh tế, các TCTD đã làm tốt công tác huy động nguồn (tổng nguồn vốn huy động của nền kinh tế năm 2025 ước đạt 320 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9% so với cuối năm 2024), cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng với mức lãi suất hợp lý; triển khai kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp, chương trình cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách... Đồng thời, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa trong hoạt động ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng tiếp cận vốn vay.

Đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, các TCTD tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh nợ xấu; tăng cường giám sát cho vay, đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng. Xử lý nợ xấu bằng các biện pháp đôn đốc khách hàng trả nợ, bán, phát mãi tài sản bảo đảm, bán nợ theo cơ chế thị trường, sử dụng dự phòng rủi ro. Nhờ đó, tỉ lệ nợ xấu nằm trong tầm kiểm soát của các TCTD.

Bà Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 cho biết: Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có 65 chi nhánh ngân hàng cấp I, 35 chi nhánh cấp II trực thuộc hệ thống Agribank, 295 phòng giao dịch, 2 chi nhánh Tổ chức tài chính vi mô (TYM), 74 Quỹ tín dụng nhân dân, Bảo hiểm tiền gửi khu vực Tây Bắc bộ, Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công thương và Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư. Vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2025, ngành Ngân hàng tiếp tục tạo dấu ấn nổi bật, là công cụ quan trọng của Nhà nước trong thực thi chính sách tiền tệ, giữ ổn định thị trường tiền tệ; tích cực đồng hành và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, triển khai có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Dự báo năm 2026, tình hình kinh tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến động, để giữ vững đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng nguồn vốn kịp thời, đúng hướng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh - bao trùm - bền vững cho tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động nguồn, đảm bảo nhu cầu vốn tín dụng cho phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các ngành kinh tế trọng điểm, lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, của tỉnh, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, dịch vụ và nhà ở xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng trưởng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó ưu tiên phục vụ khu vực nông nghiệp, nông thôn, các dự án, các gói hỗ trợ phục vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng và hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục cải cách hành chính, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian giao dịch cho khách hàng trong thẩm định, xét duyệt khoản vay, giải ngân vốn vay... nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp.

Trần Tỉnh