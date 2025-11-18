Khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở Long Cốc

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Long Cốc hình thành không gian phát triển rộng mở, tạo nhiều dư địa để khai thác thế mạnh về cảnh quan đồi chè, văn hóa bản địa và khí hậu mát lành vùng Tây Bắc của tỉnh. Những năm gần đây, du lịch Long Cốc bước đầu có chuyển biến tích cực, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến thăm quan, trải nghiệm nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, đòi hỏi địa phương cần có giải pháp đồng bộ, bài bản hơn để tạo sự bứt phá, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh bền vững.

Khách du lịch lưu trú tại Homestay Long Cốc Ecolodge.

Đồng chí Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Long Cốc có tổng diện tích hơn 6.700ha, trong đó hơn 1.100ha chè đang cho thu hoạch, hình thành hệ sinh thái đồi chè bát úp liên hoàn được đánh giá là một trong những cảnh quan đẹp nhất miền Bắc. Nơi đây có địa hình đồi núi thấp, xen kẽ các thung lũng nhỏ, với những con suối bắt nguồn từ Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Vào mùa Thu - Đông, mây mù bao phủ đồi chè vào mỗi buổi sớm tạo nên khung cảnh thơ mộng, hấp dẫn giới trẻ và những người yêu thích khám phá thiên nhiên”.

Với dân số hơn 8.700 nhân khẩu gồm 10 dân tộc cùng chung sống, trong đó, đồng bào Mường và Dao chiếm hơn 85%, Long Cốc sở hữu kho tàng văn hóa phong phú với nhiều giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phục dựng như: Lễ cấp sắc, múa lập tĩnh của người Dao; nhà sàn truyền thống, diễn xướng dân gian và ẩm thực của đồng bào Mường... Đây là nguồn tài nguyên hữu giá để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm văn hóa - sinh thái.

Theo thống kê, mỗi năm xã Long Cốc đón khoảng 3.000 - 4.000 lượt du khách, chủ yếu vào các dịp lễ, Tết và mùa “săn mây”. Toàn xã có 6 homestay đang hoạt động, trong đó, Homestay Long Cốc Ecolodge là mô hình tiêu biểu thu hút đông khách lưu trú. Trong tiếng cười vui vẻ của nhóm du khách từ Hà Nội lưu trú tại Homestay Long Cốc Ecolodge cuối tuần qua, chị Lê Thu Hằng chia sẻ: “Chúng tôi rất ấn tượng với không khí trong lành và cảnh mây phủ trên các đồi chè bát úp. Từ không gian, cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu đến con người nơi đây đều nhẹ nhàng, thân thiện, đúng chất nghỉ dưỡng xanh. Trải nghiệm ngắm bình minh trên đồi chè với tôi và các thành viên trong đoàn thật sự đáng nhớ”. Cùng với dịch vụ lưu trú, Long Cốc đang khai thác nhiều điểm tham quan đặc sắc như: Đồi chè Bông 1, đồi Móng Ngựa, đồi Giát, thác Tắp, thác Chín tầng, đèo Mây, bản người Dao... Một số sản phẩm OCOP như: Chè xanh, thịt chua... bước đầu góp phần tạo sinh kế cho người dân và tăng giá trị sản phẩm du lịch.

Tuy nhiên, sản xuất - kinh doanh dịch vụ nhìn chung còn nhỏ lẻ; cơ sở lưu trú chưa đáp ứng đủ nhu cầu vào mùa cao điểm; sản phẩm du lịch còn đơn điệu. Lượng khách đến Long Cốc vẫn ở mức khiêm tốn so với tiềm năng và kỳ vọng của địa phương. Để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có, xã Long Cốc đang triển khai Đề án “Thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với du lịch xanh giai đoạn 2025 - 2030”. Theo đề án, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030: Đồi chè Long Cốc trở thành điểm du lịch cấp tỉnh, Long Cốc định vị là điểm đến du lịch xanh hấp dẫn, thân thiện và bền vững với năng lực tiếp đón tối thiểu 50.000 lượt khách/năm; hình thành hệ thống lưu trú với 100 phòng nghỉ khép kín hoặc 20 phòng cộng đồng đạt tiêu chuẩn... Đề án cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối các điểm du lịch; phát triển mô hình du lịch cộng đồng gắn với cảnh quan đồi chè; hỗ trợ doanh nghiệp và hộ dân nâng cấp cơ sở lưu trú; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Long Cốc trên các nền tảng số; phát triển sản phẩm OCOP đặc trưng, nhất là chè chất lượng cao và ẩm thực bản địa...

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Nguyễn Ngọc Lân, để Long Cốc phát triển tương xứng với tiềm năng, yếu tố liên kết vùng là quan trọng nhất. Đồng chí nhấn mạnh: “Long Cốc có những lợi thế hiếm có về cảnh quan và văn hóa. Địa phương cần sớm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; xây dựng quỹ đất làm điểm đón trả khách nằm trên trục đường kết nối vào Vườn Quốc gia Xuân Sơn xã Xuân Đài. Xã cũng cần quan tâm xây dựng các mô hình nông nghiệp phục vụ du lịch có sự hỗ trợ của doanh nghiệp, thu hút người dân cùng tham gia; kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch tại địa phương, trong đó có chợ đêm đáp ứng nhu cầu của du khách. Địa phương có thể phối hợp với các sở, ngành trong việc tổ chức giải chạy mang tính xã hội hoá sẽ góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Tỉnh Phú Thọ đang định hướng phát triển du lịch bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, do vậy, Long Cốc cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa truyền thống”.

Với cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, văn hóa bản địa giàu bản sắc cùng sự quan tâm đầu tư của tỉnh, Long Cốc đang đứng trước nhiều cơ hội để bứt phá trở thành điểm đến du lịch xanh hấp dẫn của khu vực. Khi các sản phẩm du lịch được định vị rõ ràng, khi người dân được trang bị kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp và hạ tầng được hoàn thiện đồng bộ, Long Cốc sẽ không chỉ là điểm “săn mây” nổi tiếng, mà còn là điểm dừng chân đáng nhớ đối với du khách trong nước và quốc tế.

Hồng Nhung