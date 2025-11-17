Kinh tế
Đối thoại, triển khai chính sách thuế mới

Ngày 17/11, Thuế cơ sở 8 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh trên địa bàn phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc”.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán

Tại hội nghị các hộ kinh doanh đã được giới thiệu Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”; hướng dẫn quy định về hóa đơn điện tử, hóa đơn khởi tạo từ thiết bị điện tử đối với hộ kinh doanh; giới thiệu về giải pháp hóa đơn điện tử và phần mềm bán hàng tích hợp hóa đơn...

Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng đã hướng dẫn hộ kinh doanh việc kê khai và nộp thuế điện tử qua ứng dụng eTax Mobile, cung cấp các giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi từ phương thức nộp thuế khoán sang thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai...

Hội nghị cũng dành thời gian đối thoại, hỗ trợ hướng dẫn, giải đáp vướng mắc người nộp thuế trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và cập nhật chính sách thuế mới.

Trần Tỉnh


