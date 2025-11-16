Gương sáng người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, nhiều người cao tuổi còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở địa phương. Bằng kinh nghiệm, sự cần cù, ý chí vượt khó, họ đã xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, mang lại thu nhập ổn định. Qua đó khẳng định vai trò của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững.

Với nhiều người cao tuổi, nghỉ hưu là khoảng thời gian được nghỉ ngơi, vui vầy bên gia đình, con cháu; nhưng với ông Nguyễn Văn Hà ở thôn Hạ, xã Hải Lựu, nghỉ hưu là lúc ông thực hiện những dự định phát triển kinh tế gia đình.

Trên diện tích đất vườn hơn 1,5 ha, ông đầu tư mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi; đồng thời kiên trì canh tác theo hướng hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học, thay vào đó là sử dụng nguồn phân bón từ chăn nuôi, vừa giảm chi phí, vừa đảm bảo cho vườn cây phát triển xanh tốt, sản phẩm sạch, an toàn, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Mô hình trang trại tổng hợp của ông Nguyễn Văn Hà cho hiệu quả kinh tế cao.

Dù tuổi cao nhưng ông Hà rất nhanh nhạy tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Toàn bộ hệ thống tưới của trang trại đều được ông lắp đặt thiết bị tự động, tiết kiệm công sức, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trang trại tổng hợp của ông Hà có 100 gốc bưởi, 100 gốc nhãn chín sớm, 100 gốc hồng xiêm, 400 gốc chuối tiêu hồng, hơn 400 con gà thịt và gà đẻ, cho thu nhập ổn định từ 300-350 triệu đồng mỗi năm. Mô hình trang trại tổng hợp đã giúp ông có những ngày tháng thảnh thơi, chăm sóc vườn không mất nhiều công sức, nhưng cho thu nhập đều đặn. Với ông, khu vườn xanh mướt, gọn gàng không chỉ là “sổ hưu” vững chắc, mà còn là chốn thư giãn, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng tuổi già an nhàn, ý nghĩa.

Tấm gương lao động cần cù, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của ông Nguyễn Văn Hà đã trở thành động lực, lan tỏa tinh thần thi đua sản xuất cho người cao tuổi.

Đến thăm mô hình kinh tế của ông Nguyễn Văn Bình ở xã Nguyệt Đức, chúng tôi cảm phục tinh thần dám nghĩ, dám làm và nghị lực bền bỉ của ông. Trải qua những năm tháng chiến đấu oanh liệt, trở về quê hương, ông không chấp nhận đói nghèo, quyết tâm khởi nghiệp với nghề mộc truyền thống của gia đình.

Xưởng mộc của gia đình ông Nguyễn Văn Bình tạo việc làm cho nhiều lao động.

Từ xưởng nhỏ thiếu vốn, thiếu máy móc, ông đã đầu tư gần 2 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị hiện đại, sản xuất nhiều mặt hàng mộc dân dụng cao cấp, thị trường tiêu thụ mở rộng khắp các tỉnh thành. Mỗi năm, cơ sở mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 10 lao động với thu nhập 8-10 triệu đồng/người/tháng.

Dù đã ngoài 70 tuổi, ông Bình vẫn nhanh nhẹn, cần mẫn bên những chiếc máy và tận tình truyền nghề cho lớp trẻ. Ông xứng đáng là tấm gương sáng trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Mỗi người cao tuổi lựa chọn cách làm kinh tế riêng, làm phong phú bức tranh lao động ở tuổi xế chiều. Ở xã Vĩnh Thành, có một hội viên người cao tuổi luôn tâm huyết giữ lửa nghề truyền thống, đó là ông Đỗ Xuân Hòa. Năm nay, ông Hòa đã gần 70 tuổi nhưng vẫn tích cực lao động sản xuất.

Trước đây, gia đình ông Hòa là một trong những hộ khó khăn của xã. Với quyết tâm không chịu đói nghèo, 2 vợ chồng ông đã cố gắng vươn lên. Ban đầu, cơ sở mộc của ông chỉ gia công những sản phẩm đơn giản như khuôn cửa, kèo mái nhà, bàn ghế thông thường; nhưng, với ý chí và khát vọng vươn lên, ông Hòa không ngừng học hỏi, đầu tư máy móc, mở rộng quy mô.

Đến nay, xưởng mộc của gia đình ông đã trở thành cơ sở sản xuất có uy tín, chuyên cung cấp các sản phẩm tinh xảo như đồ gỗ nội thất cao cấp, cửa gỗ chạm khắc, bàn thờ truyền thống. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, xưởng mộc còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh nghề mộc, ông Hòa còn có niềm đam mê sưu tầm, phục chế đồng hồ cổ. Từ những chiếc đồng hồ treo tường của Pháp, đồng hồ quả lắc của Đức, Ý hay đồng hồ để bàn của Liên Xô... đều được ông gìn giữ, nâng niu và khéo léo phục hồi như nguyên bản. Dưới bàn tay của ông, những chiếc đồng hồ được tái sinh theo tiếng tích tắc đều đặn mỗi ngày. Điều này không chỉ lưu giữ dấu ấn thời gian mà còn trở thành điểm nhấn trong hành trình làm kinh tế của một người cao tuổi giàu nghị lực.

Ông Đỗ Xuân Hoà say sưa bên những chiếc đồng hồ cổ.

Dù đã ở tuổi xế chiều, các ông Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Bình, Đỗ Xuân Hòa vẫn rực cháy ngọn lửa nhiệt huyết lao động. Từ đôi bàn tay cần mẫn, ý chí bền bỉ, họ đã gieo niềm tin, truyền cảm hứng về nghị lực, sức sáng tạo không ngừng nghỉ của lớp người cao tuổi hôm nay. Những câu chuyện đời thường nhưng giàu ý nghĩa là minh chứng sinh động, khẳng định người cao tuổi không chỉ là điểm tựa tinh thần, mà còn là những tấm gương sáng, góp phần vun đắp kinh tế, dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyên Anh