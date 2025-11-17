Động lực cho tăng trưởng kinh tế

Xác định phát triển các khu công nghiệp (KCN) là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động và tạo nguồn thu ngân sách bền vững, những năm qua, tỉnh chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút ngày càng nhiều dự án quy mô lớn, đặc biệt là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Dấu ấn mới trong thu hút đầu tư FDI

Mới đây, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, gia công linh kiện điện tử tại KCN Tam Dương I - Khu vực 2, xã Tam Dương. Dự án do Công ty TNHH Jahwa Vina (100% vốn Hàn Quốc) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký hơn 2.625 tỷ đồng (tương đương 100 triệu USD), sử dụng 105.143,4 m2 đất để triển khai.

Dự án có mục tiêu sản xuất và gia công camera, mô tơ rung cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác, với quy mô 48 triệu sản phẩm/năm. Theo kế hoạch, nhà máy sẽ khởi công xây dựng trong quý IV/2025 và chính thức đi vào hoạt động từ quý II/2028. Khi hoạt động ổn định, dự án dự kiến đạt doanh thu gần 4.500 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách khoảng 9 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 1.300 lao động, trong đó có 20 chuyên gia nước ngoài và 1.300 lao động địa phương.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Jahwa Vina, Khu công nghiệp Khai Quang.

Công ty TNHH Jahwa Vina (KCN Khai Quang) là doanh nghiệp sản xuất các thiết bị linh kiện điện tử. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không ngừng tăng trưởng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 3.200 lao động. Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, mỗi năm dành 1 - 2 tỷ đồng cho các chương trình an sinh như tặng quà hộ nghèo, xây nhà cho công nhân khó khăn, hỗ trợ trẻ em mồ côi, học sinh nghèo vượt khó... góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng tại địa phương. Đây là một trong những nhà đầu tư Hàn Quốc tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hiện toàn tỉnh có 58 KCN được phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích hơn 14.055 ha; trong đó, 28 KCN được thành lập và 17 KCN đã đi vào hoạt động. Một số KCN tiêu biểu như Thăng Long Vĩnh Phúc, Khai Quang, Bá Thiện II, Bình Xuyên, Phú Hà, Trung Hà, Lương Sơn, Yên Quang đạt tỷ lệ lấp đầy cao, thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, đóng góp quan trọng vào ngân sách và sự phát triển công nghiệp của tỉnh.

Trong 10 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư FDI đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn trong KCN đạt hơn 860 triệu USD, đạt 96% kế hoạch năm 2025; tổng vốn đầu tư DDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh tăng vốn đạt hơn 14 nghìn tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm 2025. Lũy kế đến ngày 15/10/2025, các KCN trên địa bàn tỉnh có 825 dự án thứ cấp còn hiệu lực đầu tư, bao gồm 317 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 59 nghìn tỷ đồng và 508 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án trong KCN tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Doanh thu các dự án FDI đạt hơn 15,8 tỷ USD, đạt 122% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị xuất khẩu đạt hơn 25 tỷ USD, đạt 116% so với cùng kỳ; nộp ngân sách hơn 7.200 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu các dự án DDI đạt gần 24 nghìn tỷ đồng, đạt 111% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hơn 3,5 tỷ USD, đạt 129% so với cùng kỳ; nộp ngân sách hơn 1.330 tỷ đồng, đạt 116% so với cùng kỳ năm 2024.

Tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng quy mô phát triển

Sau khi sáp nhập với hai tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô thị trường mở rộng, nguồn lao động dồi dào và quỹ đất công nghiệp lớn. Đây là cơ hội lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp. Tỉnh tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KCN, nhất là những khu có khả năng đón dòng vốn FDI mới sau sáp nhập; đơn giản hóa thủ tục hành chính, minh bạch chính sách ưu đãi và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tận dụng lực lượng lao động từ các địa phương hợp nhất để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

Tại hội nghị nghe báo cáo tình hình thu hút đầu tư và triển khai các dự án KCN, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: “Công nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực, giữ vai trò then chốt trong tăng trưởng của tỉnh. Các cấp, các ngành cần quyết liệt hơn nữa trong xúc tiến, thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất - đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, sản xuất ô tô, xe máy và công nghiệp phụ trợ”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các KCN chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, đôn đốc tiến độ xây dựng hạ tầng, rà soát 146 dự án thứ cấp chưa đi vào hoạt động, và ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường. Tỉnh yêu cầu hoàn thành công tác lập và phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng các KCN trọng điểm như: Lập Thạch I, Lập Thạch II, Yên Lạc, Bình Xuyên - Yên Lạc I & II, Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa; Thanh Cao, Lạc Thịnh, Tam Dương II - Khu B, Đồng Sóc - Yên Lạc (trước 30/11/2025).

Tiếp tục rà soát phương án phát triển KCN tích hợp trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể vùng sau sáp nhập, hướng tới thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp. Mục tiêu đến năm 2030, Phú Thọ phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Với chính quyền đồng hành, chính sách cởi mở, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư minh bạch, Phú Thọ đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư an toàn, hiệu quả và bền vững, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xây dựng Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng.

Văn Cường